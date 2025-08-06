Lenovo представила microSD-карты Legion на 1 ТБ стандарта V30 класс 10

Компания Lenovo представила серию microSD-карт Legion, разработанных специально для игрового планшета Legion Y700 Gen 4. Продажи новинок стартуют 6 августа. Пока что они доступны только на китайском рынке.

Карты соответствуют формату microSDXC и поддерживают интерфейс UHS-I. Максимальная скорость чтения достигает 170 МБ/с, записи — до 60 МБ/с. По характеристикам они сопоставимы с популярными моделями SanDisk Extreme PRO UHS-I. Заявленные классы скорости — V30 и Class 10, что обеспечивает стабильную работу при играх и записи видео в высоком разрешении.

Будут доступны три модификации:

– 256 ГБ за $22

– 512 ГБ за $48

– 1 ТБ за $104

Планшет Lenovo Legion Y700 Gen 4, для которого и выпущены эти карты, оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятором на 7600 мА·ч и 8,8-дюймовым экраном. Устройство позиционируется как компактное игровое решение.

В свое время Samsung объявила о начале поставок образцов карт памяти SD Express microSD емкостью 256 ГБ, которые обладают высокой скоростью чтения до 800 МБ/с. Также компания сообщила о массовом выпуске карт памяти microSD емкостью до 1 ТБ с интерфейсом UHS-1.

Новые карты памяти SD Express microSD от Samsung имеют скорость последовательного чтения до 985 МБ/с и поддерживают интерфейс PCIe 3.0 x1, что позволяет им конкурировать с SATA SSD. Эти карты в 1,4 раза быстрее обычных SSD с интерфейсом SATA III и более чем в четыре раза быстрее карт памяти с интерфейсом UHS-1.

Карты памяти Samsung SD Express microSD и SD microSD UHS-1 прошли проверки на долговечность и обладают шестью защитными функциями, включая водостойкость, устойчивость к экстремальным температурам и другие.