Lenovo представила microSD-карты Legion на 1 ТБ стандарта V30 класс 1006.08.25
Компания Lenovo представила серию microSD-карт Legion, разработанных специально для игрового планшета Legion Y700 Gen 4. Продажи новинок стартуют 6 августа. Пока что они доступны только на китайском рынке.
Карты соответствуют формату microSDXC и поддерживают интерфейс UHS-I. Максимальная скорость чтения достигает 170 МБ/с, записи — до 60 МБ/с. По характеристикам они сопоставимы с популярными моделями SanDisk Extreme PRO UHS-I. Заявленные классы скорости — V30 и Class 10, что обеспечивает стабильную работу при играх и записи видео в высоком разрешении.
Будут доступны три модификации:
– 256 ГБ за $22
– 512 ГБ за $48
– 1 ТБ за $104
Планшет Lenovo Legion Y700 Gen 4, для которого и выпущены эти карты, оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятором на 7600 мА·ч и 8,8-дюймовым экраном. Устройство позиционируется как компактное игровое решение.
В свое время Samsung объявила о начале поставок образцов карт памяти SD Express microSD емкостью 256 ГБ, которые обладают высокой скоростью чтения до 800 МБ/с. Также компания сообщила о массовом выпуске карт памяти microSD емкостью до 1 ТБ с интерфейсом UHS-1.
Новые карты памяти SD Express microSD от Samsung имеют скорость последовательного чтения до 985 МБ/с и поддерживают интерфейс PCIe 3.0 x1, что позволяет им конкурировать с SATA SSD. Эти карты в 1,4 раза быстрее обычных SSD с интерфейсом SATA III и более чем в четыре раза быстрее карт памяти с интерфейсом UHS-1.
Карты памяти Samsung SD Express microSD и SD microSD UHS-1 прошли проверки на долговечность и обладают шестью защитными функциями, включая водостойкость, устойчивость к экстремальным температурам и другие.
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