Lenovo представила microSD-карти Legion на 1 ТБ стандарту V30 клас 1006.08.25
Компанія Lenovo представила серію microSD-карт Legion, розроблених спеціально для ігрового планшета Legion Y700 Gen 4. Продаж новинок стартує 6 серпня. Поки що вони доступні лише на китайському ринку.
Карти відповідають формату microSDXC та підтримують інтерфейс UHS-I. Максимальна швидкість читання досягає 170 МБ/с, запису – до 60 МБ/с. За характеристиками вони можна порівняти з популярними моделями SanDisk Extreme PRO UHS-I. Заявлені класи швидкості – V30 та Class 10, що забезпечує стабільну роботу при іграх та запису відео у високій роздільній здатності.
Будуть доступні три модифікації:
– 256 ГБ за $22
– 512 ГБ за $48
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Планшет Lenovo Legion Y700 Gen 4, для якого і випущені ці карти, оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, акумулятором на 7600 мА год і 8,8-дюймовим екраном. Пристрій позиціонується як компактне ігрове рішення.
Свого часу Samsung оголосила про початок поставок зразків карт пам’яті SD Express microSD ємністю 256 ГБ, які мають високу швидкість читання до 800 МБ/с. Також компанія повідомила про масовий випуск карток пам’яті microSD ємністю до 1 ТБ з інтерфейсом UHS-1.
Нові картки пам’яті SD Express microSD від Samsung мають швидкість послідовного читання до 985 МБ/с та підтримують інтерфейс PCIe 3.0 x1, що дозволяє їм конкурувати з SATA SSD. Ці карти в 1,4 рази швидше за звичайні SSD з інтерфейсом SATA III і більш ніж у чотири рази швидше за карти пам’яті з інтерфейсом UHS-1.
Карти пам’яті Samsung SD Express microSD та SD microSD UHS-1 пройшли перевірки на довговічність і мають шість захисних функцій, включаючи водостійкість, стійкість до екстремальних температур та інші.
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Lenovo представила microSD-карти Legion на 1 ТБ стандарту V30 клас 10 Lenovo карта пам'яті
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