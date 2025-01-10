Lenovo Legion Glasses 2: очки с Micro-OLED экраном выводят 126-дюймовое изображение

На выставке CES 2025 компания Lenovo представила новое поколение очков с виртуальным экраном — Legion Glasses 2. Обновленная модель получила более компактный и легкий дизайн, что делает ее удобной для длительного использования. Вес устройства составляет всего 65 г, а толщина — 18,5 мм.

Очки оснащены Micro-OLED экраном, который имитирует 126-дюймовый дисплей с частотой обновления до 120 Гц. Одним из значительных улучшений стало расширение цветового охвата до 98% DCI-P3, что обеспечивает более яркие и насыщенные цвета по сравнению с предыдущей моделью, где этот показатель составлял 90%. Также новая версия поддерживает яркость до 800 нит, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими 270 нитами.

Кроме того, Legion Glasses 2 поддерживают стереоскопическое 3D, что помогает создать более глубокое ощущение погружения в виртуальный мир. Эти очки также предоставляют возможность сохранить конфиденциальность, позволяя пользователям наслаждаться мультимедийным контентом и играми без лишних взглядов со стороны.

Legion Glasses 2 ориентированы на несколько категорий пользователей. Геймеры получат возможность играть в качественные игры с эффектом 126-дюймового экрана в любом месте, без привязки к телевизору или монитору. Поддержка частоты обновления до 120 Гц и стереоскопического 3D обеспечит плавную графику и эффектное погружение в виртуальные миры.

Для любителей кино очки создадут эффект персонального кинотеатра. Высокая яркость и широкий цветовой охват обеспечат отличное качество изображения даже в условиях недостаточной освещенности. Это решение идеально подходит для просмотра фильмов дома, в путешествии или в отеле.

Профессионалы могут использовать очки для создания мобильного офиса, подключив их к ноутбуку или смартфону. Это позволяет просматривать документы, редактировать видео или создавать презентации, не используя физический монитор. Очки также обеспечат конфиденциальность, что особенно важно при работе с чувствительными данными или просмотре контента в общественных местах.

Цены и дата начала продаж Lenovo Legion Glasses 2 пока не раскрыты, однако первое поколение очков Legion Glasses можно приобрести в США по цене 330 долларов.