Lenovo Legion Glasses 2: окуляри з Micro-OLED екраном виводять 126-дюймове зображення10.01.25
На виставці CES 2025 компанія Lenovo представила нове покоління окулярів з віртуальним екраном – Legion Glasses 2. Оновлена модель отримала більш компактний та легкий дизайн, що робить її зручною для тривалого використання. Вага пристрою становить лише 65 г, а товщина – 18,5 мм.
Окуляри оснащені Micro-OLED екраном, який імітує 126-дюймовий екран з частотою оновлення до 120 Гц. Одним із значних покращень стало розширення колірного охоплення до 98% DCI-P3, що забезпечує більш яскраві та насичені кольори порівняно з попередньою моделлю, де цей показник становив 90%. Також нова версія підтримує яскравість до 800 ниток, що є значним покращенням порівняно з попередніми 270 нитками.
Крім того, Legion Glasses 2 підтримують стереоскопічний 3D, що допомагає створити більш глибоке відчуття занурення у віртуальний світ. Ці окуляри також дозволяють зберегти конфіденційність, дозволяючи користувачам насолоджуватися мультимедійним контентом і іграми без зайвих поглядів з боку.
Legion Glasses 2 орієнтовані кілька категорій користувачів. Геймери отримають можливість грати в якісні ігри з ефектом 126-дюймового екрану у будь-якому місці, без прив’язки до телевізора чи монітора. Підтримка частоти оновлення до 120 Гц та стереоскопічного 3D забезпечить плавну графіку та ефектне занурення у віртуальні світи.
Для любителів кіно окуляри створять ефект персонального кінотеатру. Висока яскравість і широке колірне охоплення забезпечать відмінну якість зображення навіть в умовах недостатнього освітлення. Це рішення ідеально підходить для перегляду фільмів вдома, подорожі або в готелі.
Професіонали можуть використовувати окуляри для створення мобільного офісу, підключивши їх до ноутбука або смартфона. Це дозволяє переглядати документи, редагувати відео або створювати презентації без використання фізичного монітора. Окуляри також забезпечать конфіденційність, що особливо важливо під час роботи з чутливими даними або перегляду контенту у громадських місцях.
Ціни та дата початку продажів Lenovo Legion Glasses 2 поки не розкрито, проте перше покоління очок Legion Glasses можна придбати у США за ціною 330 доларів.
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