Lenovo Legion 9i — ноутбук с Intel Core Ultra 9 275HX и экраном 18″ с поддержкой пассивного 3D13.05.25
В Lenovo решили возродить интерес к 3D-экранам— новое поколение игровых ноутбуков Legion 9i получило опциональный 3D-дисплей, для которого не нужны очки. Уже подтверждена поддержка таких игр, как Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong, Forza Horizon 5, Genshin Impact и God of War Ragnarök.
Устройства построены на топовой аппаратной базе: видеокарта NVIDIA RTX 5090, процессор Intel Core Ultra 9 275HX, до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD объемом до 8 ТБ. Корпус весом 3,5 кг вмещает дисплей диагональю 18 дюймов с разрешением до 4K, частотой до 240 Гц в 2D и 1920×1200 в 3D. На экране установлен лентикулярный массив, а система отслеживания взгляда обеспечивает объемный эффект без использования дополнительных аксессуаров.
Компания позиционирует новинку не только как игровой ноутбук, но и как рабочий инструмент для 3D-дизайнеров, художников и разработчиков. Специальное ПО Lenovo 3D Studio поддерживает десятки форматов изображений и видео, а также потоковую передачу в 3D.
Согласно официальной информации, Lenovo Legion 9i (10-го поколения) появится в продаже с июня 2025 года. Начальная цена в Европе составит €4499, подробности о конфигурациях и ценах ожидаются ближе к старту продаж.
Lenovo представила на Mobile World Congress два концепта устройств с искусственным интеллектом, которые расширяют возможности ПК. Первый – это AI Stick, компактный модуль, добавляющий нейронный процессор (NPU) к любому компьютеру. Второй – монитор с ИИ, который не только оснащен дискретным вычислительным блоком, но и способен автоматически адаптироваться к движениям пользователя, регулируя высоту, угол наклона и поворот экрана.
Lenovo AI Stick подключается через Thunderbolt и предоставляет дополнительные мощности для работы больших языковых моделей, несмотря на сравнительно невысокую производительность в 32 TOPS. Для более сложных задач его можно подсоединить к настенной розетке, что увеличит вычислительные возможности устройства.
Монитор Lenovo с искусственным интеллектом представляет собой часть стратегии компании по внедрению «умных технологий для всех». Он не только оптимизирует комфорт при работе за экраном, но и позволяет компьютерам без встроенного NPU использовать ИИ-инструменты Lenovo.
Компания не уточнила сроки возможного выхода этих концептов на рынок, однако параллельно представила на MWC 2025 другие инновационные устройства, включая ноутбуки с гибким экраном и даже с солнечной панелью. Подробнее о них можно прочитать в наших новостях.
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