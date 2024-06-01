Легендарный пес-мем Кабосу умер. Он был изображен на криптомонете Dogecoin01.06.24
Шиба-ину, ставший символом мемной криптовалюты Dogecoin, умер 24 мая в возрасте 17 лет. Владелица собаки, Ацуко Сато, поделилась этой новостью в своем официальном блоге, выразив благодарность за поддержку и любовь, которую получал Кабосу на протяжении многих лет. Криптосообщество и поклонники Кабосу выразили свои соболезнования, делясь воспоминаниями о собаке, которая стала интернет-легендой.
История Кабосу началась в 2010 году, когда Сато забрала его из приюта и опубликовала фотографии в блоге. Одно из изображений с удивленным и скептическим выражением лица шиба-ину стало вирусным мемом с фразами на ломаном английском. К 2013 году популярность мема росла, и морда Кабосу стала официальным изображением мемной криптовалюты Dogecoin.
Илон Маск сыграл значительную роль в продвижении Dogecoin, часто провоцируя скачки курса своими публикациями в Twitter. В апреле 2023 года он временно заменил синюю птичку Twitter на изображение Кабосу, что вызвало рост стоимости Dogecoin на 30%. В то же время Маск продал монеты на сумму $124 млн.
В декабре 2022 года Сато сообщила, что у Кабосу возникли проблемы со здоровьем. Сооснователь Dogecoin Билли Маркус попросил сообщество о помощи, и один из подписчиков предложил покрыть любые расходы на лечение, чтобы обеспечить наилучший уход за Кабосу.
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Легендарный пес-мем Кабосу умер. Он был изображен на криптомонете Dogecoinкриптовалюта
Сооснователь Dogecoin Билли Маркус попросил сообщество о помощи, и один из подписчиков предложил покрыть любые расходы на лечение, чтобы обеспечить наилучший уход за Кабосу.
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