Легендарний пес-мем Кабосу помер. Він зображений на криптомонеті Dogecoin01.06.24
Шиба-іну, який став символом мемної криптовалюти Dogecoin, помер 24 травня у віці 17 років. Власниця собаки, Ацуко Сато, поділилася цією новиною у своєму офіційному блозі, висловивши подяку за підтримку та кохання, яку отримував Кабосу протягом багатьох років. Криптоспільнота та шанувальники Кабосу висловили свої співчуття, ділячись спогадами про собаку, який став інтернет-легендою.
Історія Кабосу розпочалася у 2010 році, коли Сато забрала його з притулку та опублікувала фотографії у блозі. Одне із зображень із здивованим та скептичним виразом обличчя шиба-іну стало вірусним мемом із фразами ламаною англійською. До 2013 року популярність мема зростала, і морда Кабосу стала офіційним зображенням мемної криптовалюти Dogecoin.
Ілон Маск відіграв значну роль у просуванні Dogecoin, часто провокуючи стрибки курсу своїми публікаціями у Twitter. У квітні 2023 року він тимчасово замінив синю пташку Twitter на зображення Кабосу, що спричинило зростання вартості Dogecoin на 30%. У той же час, Маск продав монети на суму $124 млн.
У грудні 2022 року Сато повідомила, що у Кабосу виникли проблеми зі здоров’ям. Співзасновник Dogecoin Біллі Маркус попросив співтовариство про допомогу, і один із передплатників запропонував покрити будь-які витрати на лікування, щоб забезпечити найкращий догляд за Кабосу.
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Легендарний пес-мем Кабосу помер. Він зображений на криптомонеті Dogecoinкриптовалюта
Співзасновник Dogecoin Біллі Маркус попросив співтовариство про допомогу, і один із передплатників запропонував покрити будь-які витрати на лікування, щоб забезпечити найкращий догляд за Кабосу.
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