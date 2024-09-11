Лазерные проекторы Sony Bravia Projector 8 и Bravia Projector 9 поддерживают 4K HDR и оснащены процессором Sony XR11.09.24
Sony представила два новых флагманских проектора — Bravia Projector 8 и Bravia Projector 9, отличающихся передовыми технологиями и высоким качеством изображения. Эти устройства впервые оснащены процессором Sony XR, который ранее использовался в телевизорах Bravia OLED. Проекторы поддерживают ряд функций, таких как XR Dynamic Tone Mapping, XR Deep Black, XR Triluminos Pro и XR Clear Image, что позволяет достигать профессионального уровня отображения изображения.
Технология XR Processing анализирует яркость видео кадр за кадром, благодаря чему цвета и градации отображаются максимально точно. Оба устройства поддерживают разрешение 4K, а также стандарты HDR10 и HLG, что делает их подходящими для просмотра контента с высоким динамическим диапазоном. Проекторы также ориентированы на геймеров: они поддерживают режим 4K с частотой 120 кадров в секунду и низкой задержкой (всего 12 мс), а также оснащены двумя портами HDMI 2.1.
Основное различие между моделями заключается в уровне яркости: Bravia Projector 8 обеспечивает 2700 люмен, а Bravia Projector 9 — 3400 люмен. Эти устройства поступят в продажу в начале сентября по ценам $16,000 и $32,000 соответственно.
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