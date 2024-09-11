Лазерні проектори Sony Bravia Projector 8 та Bravia Projector 9 підтримують 4K HDR та оснащені процесором Sony XR

Sony представила два нових флагманських проектора – Bravia Projector 8 і Bravia Projector 9, що відрізняються передовими технологіями та високою якістю зображення. Ці пристрої вперше оснащені процесором Sony XR, який раніше використовувався у телевізорах Bravia OLED. Проектори підтримують ряд функцій, таких як XR Dynamic Tone Mapping, XR Deep Black, XR Triluminos Pro та XR Clear Image</strong >, що дозволяє досягати професійного рівня відображення зображення.

Технологія XR Processing аналізує яскравість відео кадр за кадром, завдяки чому кольори та градації відображаються максимально точно. Обидва пристрої підтримують роздільну здатність 4K, а також стандарти HDR10 та HLG, що робить їх придатними для перегляду контенту з високим динамічним діапазоном. Проектори також орієнтовані на геймерів: вони підтримують режим 4K з частотою 120 кадрів за секунду і низькою затримкою (всього 12 мс), а також оснащені двома портами HDMI 2.1< /strong>.

Основна відмінність між моделями полягає в рівні яскравості: Bravia Projector 8 забезпечує 2700 люмен, а Bravia Projector 9 — 3400 люмен</strong >. Ці пристрої надійдуть у продаж на початку вересня за цінами $16,000 та $32,000 відповідно.