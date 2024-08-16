Купить ноутбук ASUS ProArt P16 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 в Украине можно за 159 тыс. грн

Компания ASUS объявила о начале продаж в Украине нового ноутбука ProArt P16, ориентированного на творческих пользователей и оснащенного современными технологиями искусственного интеллекта. Модель имеет 16-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц. Экран обеспечивает высокую контрастность, яркость до 500 кд/м² и полное покрытие цветовой гаммы DCI-P3.

Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами и ИИ-производительностью 50 TOPS, что позволяет справляться с требовательными задачами. Конфигурация также включает до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, SSD до 4 ТБ и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 с 8 ГБ памяти. В дополнение к этому, устройство имеет широкий набор портов, включая USB4 и HDMI 2.1, и поддерживает различные креативные приложения с ИИ-функциями, такие как StoryCube и MuseTree.

Продажи ASUS ProArt P16 с топовой конфигурацией начнутся в середине августа по цене 158 999 грн.

Ранее компания ASUS представила в Украине свой первый ноутбук на архитектуре ARM. Им стал Vivobook S 15 (S5507), который также является первым компьютером Copilot+ PC по версии Microsoft, оснащенным функциями ИИ и программным обеспечением от ASUS.

Теперь же стала известна и его цена. Ноутбук ASUS Vivobook S 15 (S5507) с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD емкостью 1 ТБ поступит в продажу в Украине в начале июля по цене 67 999 грн. Предзаказ открыт в официальном онлайн-магазине ASUS Украина и интернет-магазинах партнеров компании ASUS в Украине.

ASUS Vivobook S 15 оснащен двумя портами USB4 с поддержкой функции быстрой зарядки, вывода изображения на мониторы с разрешением 4K и передачи данных на скорости до 40 Гбит/с.