Купить ноутбук ASUS ProArt P16 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 в Украине можно за 159 тыс. грн16.08.24
Компания ASUS объявила о начале продаж в Украине нового ноутбука ProArt P16, ориентированного на творческих пользователей и оснащенного современными технологиями искусственного интеллекта. Модель имеет 16-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц. Экран обеспечивает высокую контрастность, яркость до 500 кд/м² и полное покрытие цветовой гаммы DCI-P3.
Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами и ИИ-производительностью 50 TOPS, что позволяет справляться с требовательными задачами. Конфигурация также включает до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, SSD до 4 ТБ и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 с 8 ГБ памяти. В дополнение к этому, устройство имеет широкий набор портов, включая USB4 и HDMI 2.1, и поддерживает различные креативные приложения с ИИ-функциями, такие как StoryCube и MuseTree.
Продажи ASUS ProArt P16 с топовой конфигурацией начнутся в середине августа по цене 158 999 грн.
Ранее компания ASUS представила в Украине свой первый ноутбук на архитектуре ARM. Им стал Vivobook S 15 (S5507), который также является первым компьютером Copilot+ PC по версии Microsoft, оснащенным функциями ИИ и программным обеспечением от ASUS.
Теперь же стала известна и его цена. Ноутбук ASUS Vivobook S 15 (S5507) с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD емкостью 1 ТБ поступит в продажу в Украине в начале июля по цене 67 999 грн. Предзаказ открыт в официальном онлайн-магазине ASUS Украина и интернет-магазинах партнеров компании ASUS в Украине.
ASUS Vivobook S 15 оснащен двумя портами USB4 с поддержкой функции быстрой зарядки, вывода изображения на мониторы с разрешением 4K и передачи данных на скорости до 40 Гбит/с.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Сравнение камер Samsung Galaxy S23 Ultra и S24 Ultra. Невозможно лучше?
Нам представилась возможность сравнить камеры двух новых смартфонов Samsung Galaxy Ultra. В этом материале расскажем о различиях модулей Galaxy S23 Ultra и S24 Ultra и посмотрим, как они снимают фото и видео
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Купить ноутбук ASUS ProArt P16 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 в Украине можно за 159 тыс. грнAMD ASUS ноутбук события в Украине
Ноутбук ASUS ProArt P16 оснащен процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами и ИИ-производительностью 50 TOPS, что позволяет справляться с требовательными задачами
Наушники Google Pixel Buds Pro 2 получили улучшенное шумоподавление и искусственный интеллект GeminiGoogle искусственный интеллект наушники
Google представила обновленные беспроводные наушники Pixel Buds Pro 2, которые стали более компактными и легкими. Стоимость новинки составляет $229.