Купити ноутбук ASUS ProArt P16 із процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 в Україні можна за 159 тис. грн16.08.24
Компанія ASUS оголосила про початок продажу в Україні нового ноутбука ProArt P16, орієнтованого на творчих користувачів та оснащеного сучасними технологіями штучного інтелекту. Модель має 16-дюймовий сенсорний OLED-дисплей з роздільною здатністю 4K та частотою оновлення 60 Гц. Екран забезпечує високу контрастність, яскравість до 500 кд/м² та повне покриття кольорової гами DCI-P3.
Ноутбук оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 з 12 ядрами та ШІ-продуктивністю 50 TOPS, що дозволяє справлятися з вимогливими завданнями. Конфігурація включає до 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X, SSD до 4 ТБ і відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 з 8 ГБ пам’яті. На додаток до цього, пристрій має широкий набір портів, включаючи USB4 та HDMI 2.1, та підтримує різні креативні програми з ШІ-функціями, такі як StoryCube та MuseTree.
Продаж ASUS ProArt P16 з топовою конфігурацією розпочнеться в середині серпня за ціною 158 999 грн.
Раніше влітку компанія ASUS представила в Україні свій перший ноутбук на архітектурі ARM – Vivobook S 15 (S5507), який також є першим комп’ютером Copilot+ PC за версією Microsoft, оснащеним функціями ШІ та програмним забезпеченням від ASUS.
Тепер стала відома і його ціна. Ноутбук ASUS Vivobook S 15 (S5507) із процесором Qualcomm Snapdragon X Elite, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та SSD ємністю 1 ТБ надійде у продаж в Україні на початку липня за ціною 67 999 грн. Замовлення відкрито в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна та інтернет-магазинах партнерів компанії ASUS в Україні.
ASUS Vivobook S 15 оснащений двома портами USB4 з підтримкою функції швидкої зарядки, виведення зображення на монітори з роздільною здатністю 4K та передачі даних на швидкості до 40 Гбіт/с. Також ноутбук має два порти USB 3.2 Gen 1 Type-A, вихід HDMI 2.1, слот для карт microSD та комбінований аудіороз’єм.
Пристрій має ультратонкий суцільнометалевий корпус завтовшки 14,7 мм і важить лише 1,42 кг.
Відповідно до внутрішніх тестів, акумулятор ємністю 70 Втч забезпечує до 18 годин автономної роботи, функція швидкого заряджання та технологія USB-C Easy Charge дозволяють заряджати пристрій практично від будь-якого адаптера живлення.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Нам представилася можливість порівняти камери двох останніх смартфонів Samsung Galaxy Ultra. У цьому матеріалі розповімо про відмінності модулів Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra та подивимося, як вони знімають фото та відео
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Купити ноутбук ASUS ProArt P16 із процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 в Україні можна за 159 тис. грнAMD ASUS ноутбук події в Україні
Ноутбук ASUS ProArt P16 оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 з 12 ядрами та ШІ-продуктивністю 50 TOPS, що дозволяє справлятися з вимогливими завданнями
Навушники Google Pixel Buds Pro 2 отримали покращене шумозаглушення та штучний інтелект GeminiGoogle навушники штучний інтелект
Google представила оновлені бездротові навушники Pixel Buds Pro 2, які стали більш компактними та легкими. Вартість новинки складає $229.