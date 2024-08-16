Купити ноутбук ASUS ProArt P16 із процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 в Україні можна за 159 тис. грн

Компанія ASUS оголосила про початок продажу в Україні нового ноутбука ProArt P16, орієнтованого на творчих користувачів та оснащеного сучасними технологіями штучного інтелекту. Модель має 16-дюймовий сенсорний OLED-дисплей з роздільною здатністю 4K та частотою оновлення 60 Гц. Екран забезпечує високу контрастність, яскравість до 500 кд/м² та повне покриття кольорової гами DCI-P3.

Ноутбук оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 з 12 ядрами та ШІ-продуктивністю 50 TOPS, що дозволяє справлятися з вимогливими завданнями. Конфігурація включає до 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X, SSD до 4 ТБ і відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 з 8 ГБ пам’яті. На додаток до цього, пристрій має широкий набір портів, включаючи USB4 та HDMI 2.1, та підтримує різні креативні програми з ШІ-функціями, такі як StoryCube та MuseTree.

Продаж ASUS ProArt P16 з топовою конфігурацією розпочнеться в середині серпня за ціною 158 999 грн.

Раніше влітку компанія ASUS представила в Україні свій перший ноутбук на архітектурі ARM – Vivobook S 15 (S5507), який також є першим комп’ютером Copilot+ PC за версією Microsoft, оснащеним функціями ШІ та програмним забезпеченням від ASUS.

Тепер стала відома і його ціна. Ноутбук ASUS Vivobook S 15 (S5507) із процесором Qualcomm Snapdragon X Elite, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та SSD ємністю 1 ТБ надійде у продаж в Україні на початку липня за ціною 67 999 грн. Замовлення відкрито в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна та інтернет-магазинах партнерів компанії ASUS в Україні.

ASUS Vivobook S 15 оснащений двома портами USB4 з підтримкою функції швидкої зарядки, виведення зображення на монітори з роздільною здатністю 4K та передачі даних на швидкості до 40 Гбіт/с. Також ноутбук має два порти USB 3.2 Gen 1 Type-A, вихід HDMI 2.1, слот для карт microSD та комбінований аудіороз’єм.

Пристрій має ультратонкий суцільнометалевий корпус завтовшки 14,7 мм і важить лише 1,42 кг.

Відповідно до внутрішніх тестів, акумулятор ємністю 70 Втч забезпечує до 18 годин автономної роботи, функція швидкого заряджання та технологія USB-C Easy Charge дозволяють заряджати пристрій практично від будь-якого адаптера живлення.