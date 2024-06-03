Купить недорогой смартфон Poco или Redmi на Aliexpress сейчас можно со скидкой

На Алиекспресс проводится распродажа ряда смартфонов под марками Poco и Redmi. В акции участвуют 4 модели доступных по цене устройств.

Что предлагают

Смартфон POCO M5s с промо-кодом »SCIP08» и скидкой стоит $74 за версию 4+128 ГБ и $99 за 8+256 ГБ.

Смартфон POCO C65 с промо-кодом »SCIP08» и скидкой стоит $72 за версию 4+128 ГБ и $82 за 8+256 ГБ.

Смартфон Redmi Note 13 Pro 4G со скидкой $30 стоит $177 за версию 4+256 ГБ и $215 за 12+512 ГБ.

Смартфон Redmi Note 12S со скидкой доступен в трех версиях: $119 за версию 6+128 ГБ, $128 за 8+256 ГБ и $122 за 8 + 256 ГБ. Отдельно подчеркивается что первая и третья комплекции имеют NFC.

Характеристики

Poco M5s, получил 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+. Здесь установлен чип MediaTek Helio G95. Смартфон поставляется с основной камерой на 64 + 8 + 2 + 2 Мпикс, стереодинамиками с Hi-Res audio, а также аккумулятором на 5000 мА·ч. Он поддерживает быструю зарядку на 33 Вт. В Poco M5s есть боковой сканер отпечатков пальцев, раздельный слот для двух SIM и microSD, порт USB-C, защита от брызг и пыли IP53, разъём для наушников и NFC-модуль.

Poco C65 использует процессор MediaTek Helio G85. Он имеет 8 ядер, два из которых Cortex-A75 работают на частоте 2 ГГц, а шесть – Cortex-A55, функционирующих на частоте 1,8 ГГц. Смартфон получил экран 6,74 дюйма с частотой 90 Гц. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, при этом поддерживается ускоренная зарядка мощностью 18 Вт. В комплекте при этом будет 8 Вт зарядка.

Redmi Note 13 Pro оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 2. Он дополнен 16 ГБ оперативной памяти в максимальной модификации. Емкость внутреннего хранилища составила до 512 ГБ. Redmi Note 13 Pro не имеет защиты от воды по стандарту IP68. Емкость батареи — 5100 мАч, а мощность зарядки — 67 Вт.

Redmi Note 12S оснащается MediaTek Helio G96. Используется FHD+ 6,43-дюймовый AMOLED дисплей. Система камер включает основной модуль 108 Мп. Селфи камера — 16 Мпикс. Установлен акумулятор 5000 мАч с поддержкой зарядки на мощности 33 Вт.