Купити недорогі смартфони від Poco та Redmi на Aliexpress зараз можна зі знижкою

На Аліекспресі проводиться розпродаж ряду смартфонів під марками Poco та Redmi. В акції беруть участь 4 моделі доступних за ціною пристроїв.

Що пропонують

Смартфон POCO M5s з промо-кодом ”SCIP08” та знижкою коштує $74 за версію 4+128 ГБ та $99 за 8+256 ГБ.

Смартфон POCO C65 з промо-кодом ”SCIP08” та знижкою коштує $72 за версію 4+128 ГБ та $82 за 8+256 ГБ.

Смартфон Redmi Note 13 Pro 4G зі знижкою $30 коштує $177 за версію 4+256 ГБ та $215 за 12+512 ГБ.

Смартфон Redmi Note 12S зі знижкою доступний у трьох версіях: $119 за версію 6+128 ГБ, $128 за 8+256 ГБ та $122 за 8+256 ГБ. Окремо підкреслюється, що перша і третя комплекції мають NFC.

Характеристики

Poco M5s, отримав 6,43-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+. Тут встановлений чіп MediaTek Helio G95. Смартфон поставляється з основною камерою на 64+8+2+2 Мпікс, стереодинаміками з Hi-Res audio, а також акумулятором на 5000 мА·год. Він підтримує швидке заряджання на 33 Вт. У Poco M5s є бічний сканер відбитків пальців, роздільний слот для двох SIM та microSD, порт USB-C, захист від бризок та пилу IP53, роз’єм для навушників та NFC-модуль.

Poco C65 використовує процесор MediaTek Helio G85. Він має 8 ядер, два з яких Cortex-A75 працюють на частоті 2 ГГц, а шість – Cortex-A55, що функціонують на частоті 1,8 ГГц. Смартфон отримав екран 6,74 дюйми з частотою 90 Гц. Місткість акумулятора становить 5000 мАг, при цьому підтримується прискорена зарядка потужністю 18 Вт. У комплекті буде 8 Вт зарядка.



Redmi Note 13 Pro оснащений процесором Snapdragon 7s Gen 2. Він доповнений 16 ГБ оперативної пам’яті в максимальній модифікації. Місткість внутрішнього сховища склала до 512 ГБ. Redmi Note 13 Pro не має захисту від води за стандартом IP68. Місткість батареї – 5100 мАг, а потужність зарядки – 67 Вт.

Redmi Note 12S оснащується MediaTek Helio G96. Використовується FHD+ 6,43-дюймовий дисплей AMOLED. Система камер включає основний модуль 108 Мп. Селфі камера – 16 Мпікс. Встановлено аккумулятор 5000 мАг із підтримкою зарядки на потужності 33 Вт.