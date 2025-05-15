Купить eSIM от Киевстар и lifecell теперь можно в приложении Приват2415.05.25
ПриватБанк запустил новую цифровую услугу в приложении Приват24 — теперь пользователи могут приобрести eSIM от операторов Kyivstar и lifecell прямо со смартфона. Все работает максимально просто: открываешь сервис в приложении, выбираешь оператора и тариф, оплачиваешь картой и получаешь QR-код на электронную почту, с которой и начинается активация. Это значит, что нет необходимости идти в мобильный салон или стоять в очередях, ведь подключение полностью происходит онлайн.
Технология eSIM – это виртуальная SIM-карта, которая уже встроена в телефон и активируется программно. Она не занимает физический слот и не может быть извлечена при потере устройства. Большинство современных смартфонов поддерживают несколько eSIM одновременно, а некоторые модели позволяют комбинировать цифровую карту с классической физической SIM. По данным Rozetka, в Украине сейчас официально продается более семисот моделей смартфонов с поддержкой этой функции, хотя реальных вариантов значительно меньше из-за большого количества модификаций в линейках Apple и Samsung.
Первым оператором, предложившим eSIM в Украине, стал ТриМоб еще в 2019 году. Monobank был первым банком, реализовавшим покупку eSIM в своем приложении – это произошло в 2021-м. Летом 2023 года там появилась поддержка Vodafone. Теперь и ПриватБанк приобщился к цифровым продажам eSIM, сделав доступ к этой функции еще проще для миллионов пользователей.
Как это работает
Функция уже доступна более 13,5 миллионам пользователей Приват24. Для подключения цифровой SIM-карты необходимо:
- Перейдите на вкладку eSIM в приложении.
- Выбрать оператора связи и тариф.
- Оплатить покупку картой.
- Получить QR-код на email – именно через него eSIM активируется на смартфоне.
Что такое eSIM
eSIM – это виртуальная SIM-карта, встроенная в телефон. Она активируется через интернет, не занимает слот, и ее нельзя физически украсть. Удобно, безопасно, современно. А еще:
- можно подключить несколько eSIM на одном устройстве (до пяти);
- можно комбинировать eSIM и физическую SIM-карту.
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