Купити eSIM від Київстар та lifecell тепер можна у додатку Приват2415.05.25
ПриватБанк запустив нову цифрову послугу в додатку Приват24 — тепер користувачі можуть придбати eSIM від операторів Kyivstar і lifecell прямо зі смартфона. чергах, адже підключення повністю відбувається онлайн.
Технологія eSIM – це віртуальна SIM-карта, яка вже вбудована в телефон і активується програмно. Вона не займає фізичний слот і не може бути витягнута при втраті пристрою. варіантів значно менше через велику кількість модифікацій в лінійках Apple і Samsung.
Першим оператором, який запропонував eSIM в Україні, став ТріМоб ще в 2019 році. мільйонів користувачів.
Як це працює
Функція вже доступна понад 13,5 мільйонам користувачів Приват24.
- Перейдіть на вкладку eSIM у програмі.
- Вибрати оператора зв’язку та тариф.
- Сплатити покупку карткою.
- Отримати QR-код на email – саме через нього eSIM активується на смартфоні.
Що таке eSIM
eSIM – це віртуальна SIM-карта, вбудована в телефон. Вона активується через інтернет, і її не можна фізично вкрасти.
- можна підключити кілька eSIM на одному пристрої (до п’яти);
- можна комбінувати eSIM та фізичну SIM-картку.
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