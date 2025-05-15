Купити eSIM від Київстар та lifecell тепер можна у додатку Приват24

ПриватБанк запустив нову цифрову послугу в додатку Приват24 — тепер користувачі можуть придбати eSIM від операторів Kyivstar і lifecell прямо зі смартфона. чергах, адже підключення повністю відбувається онлайн.

Технологія eSIM – це віртуальна SIM-карта, яка вже вбудована в телефон і активується програмно. Вона не займає фізичний слот і не може бути витягнута при втраті пристрою. варіантів значно менше через велику кількість модифікацій в лінійках Apple і Samsung.

Першим оператором, який запропонував eSIM в Україні, став ТріМоб ще в 2019 році. мільйонів користувачів.

Як це працює

Функція вже доступна понад 13,5 мільйонам користувачів Приват24.

Перейдіть на вкладку eSIM у програмі.

Вибрати оператора зв’язку та тариф.

Сплатити покупку карткою.

Отримати QR-код на email – саме через нього eSIM активується на смартфоні.

Що таке eSIM

eSIM – це віртуальна SIM-карта, вбудована в телефон. Вона активується через інтернет, і її не можна фізично вкрасти.

можна підключити кілька eSIM на одному пристрої (до п’яти);

можна комбінувати eSIM та фізичну SIM-картку.