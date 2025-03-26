Коврик Logitech PowerPlay с беспроводной зарядкой для мыши стоит 4699 грн.

Компания Logitech представила обновлённую версию игрового коврика PowerPlay, предназначенного для беспроводной зарядки совместимых моделей мышей в процессе их использования. Новая версия, получившая название PowerPlay 2, отличается расширенной зоной зарядки, уменьшенной толщиной и сниженной стоимостью. Теперь коврик поддерживает зарядку десяти различных моделей мышей. Устройство обеспечивает подачу энергии как в моменты бездействия, так и во время активного использования.

Первая версия Logitech PowerPlay была представлена летом 2017 года. В обновлённом варианте PowerPlay 2 производитель уменьшил толщину устройства с 4 мм до 3,5 мм, при этом увеличив зону зарядки на 15%. Чтобы добиться этого, Logitech отказалась от стандарта Qi и разработала собственную технологию передачи энергии. В её основе лежит низкочастотное электромагнитное поле, которое передаётся на мышь через специальный модуль PowerPlay 2, входящий в комплект поставки. Это позволяет заряжать устройство во время игры без влияния на производительность беспроводного соединения Logitech G Lightspeed.

Габариты новой модели составляют 344х284 мм, что немного больше размеров первой версии (340х280 мм). Несмотря на увеличение общей площади всего на 2,6%, активная зона зарядки стала больше на 15% за счёт сокращения неиспользуемых областей по краям. Для подключения к ПК используется интерфейс USB-A, совместимый с USB 2.0 и выше. Длина соединительного кабеля составляет 1,8 метра.

Для работы системы беспроводной зарядки необходим специальный модуль, который можно использовать с разными моделями совместимых мышей. PowerPlay 2 поддерживает следующие устройства: Logitech Pro X Superlight 2 Dex, Pro X Superlight 2, Pro X Superlight, Pro Wireless, G903, G703, G502 X Plus, G502 X Lightspeed, G502 и G309. Logitech POWERPLAY 2 доступен во всех розничных сетях и онлайн магазинам по цене 4699 грн.

Обзор коврика уже готовится нашей тестовой лабораторией и будет опубликован на днях.