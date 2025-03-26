Килимок Logitech PowerPlay з бездротовою зарядкою для миші коштує 4699 грн.26.03.25
Компанія Logitech представила оновлену версію ігрового килимка PowerPlay, призначеного для бездротової зарядки сумісних моделей мишей у процесі їх використання. Нова версія, що отримала назву PowerPlay 2, відрізняється розширеною зоною заряджання, зменшеною товщиною та зниженою вартістю. Тепер килимок підтримує зарядку десяти різних моделей мишей. Пристрій забезпечує подачу енергії як у моменти бездіяльності, і під час активного використання.
Першу версію Logitech PowerPlay було представлено влітку 2017 року. В оновленому варіанті PowerPlay 2 виробник зменшив товщину пристрою з 4 мм до 3,5 мм, збільшивши при цьому зону зарядки на 15%. Щоб досягти цього, Logitech відмовилася від стандарту Qi та розробила власну технологію передачі енергії. В її основі лежить низькочастотне електромагнітне поле, яке передається на мишу через спеціальний модуль PowerPlay 2, що входить до комплекту постачання. Це дозволяє заряджати пристрій під час гри без впливу на продуктивність бездротового з’єднання Logitech G Lightspeed.
Габарити нової моделі складають 344х284 мм, що трохи більше за розміри першої версії (340х280 мм). Незважаючи на збільшення загальної площі всього на 2,6%, активна зона зарядки стала більшою на 15% за рахунок скорочення областей, що не використовуються, по краях. Для підключення до ПК використовується інтерфейс USB-A, сумісний із USB 2.0 та вище. Довжина сполучного кабелю становить 1,8 метра.
Для роботи системи бездротової зарядки потрібен спеціальний модуль, який можна використовувати із різними моделями сумісних мишей. PowerPlay 2 підтримує наступні пристрої: Logitech Pro X Superlight 2 Dex, Pro X Superlight 2, Pro X Superlight, Pro Wireless, G903, G703, G502 X Plus, G502 X Lightspeed, G502 та G309. Logitech POWERPLAY 2 доступний у всіх роздрібних мережах та онлайн магазинах за ціною 4699 грн.
Огляд килимка вже готується нашою тестовою лабораторією та буде опубліковано днями.
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Килимок Logitech PowerPlay з бездротовою зарядкою для миші коштує 4699 грн. Logitech бездротова зарядка
Компанія Logitech представила оновлену версію ігрового килимка PowerPlay, призначеного для бездротової зарядки сумісних моделей мишей у процесі їх використання
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