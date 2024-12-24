Корпус Antec Performance 1 M для Mini-ITX позволяет настраивать крепление компонентов24.12.24
Компания Antec анонсировала поступление в продажу корпуса Performance 1 M, предназначенного для сборки компьютеров на базе материнских плат Mini-ITX. Корпус выполнен из стали и алюминия, обеспечивая сочетание прочности и легкости.
Внутри корпуса предусмотрено место для процессорной системы охлаждения высотой 47-85 мм (в зависимости от толщины видеокарты), блока питания формата SFX-L, одного 2,5-дюймового накопителя, двух вентиляторов размером 120 или 140 мм, а также двух- или трехслотовой видеокарты длиной до 350 мм. В комплект поставки входят райзер PCI Express 4.0 x16 и пылевой фильтр для нижней части корпуса.
Габариты модели составляют 424 × 175 × 260 мм, масса около 4,9 кг. Ожидается, что Antec Performance 1 M поступит в продажу в конце января по рекомендованной цене €299 в Европе.
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Корпус Antec Performance 1 M для Mini-ITX позволяет настраивать крепление компонентов комплектующие корпус
Компания Antec анонсировала поступление в продажу корпуса Performance 1 M, предназначенного для сборки компьютеров на базе материнских плат Mini-ITX. Корпус выполнен из стали и алюминия, обеспечивая сочетание прочности и легкости.
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