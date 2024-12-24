Корпус Antec Performance 1 M для Mini-ITX дозволяє настроювати кріплення компонентів24.12.24
Компанія Antec анонсувала надходження у продаж корпусу Performance 1 M, призначеного для збирання комп’ютерів на базі материнських плат Mini-ITX. Корпус виконаний зі сталі та алюмінію, забезпечуючи поєднання міцності та легкості.
Усередині корпусу передбачено місце для процесорної системи охолодження висотою 47-85 мм (залежно від товщини відеокарти), блоку живлення формату SFX-L, одного 2,5-дюймового накопичувача, двох вентиляторів розміром 120 або 140 мм, а також дво- чи трислотової відеокарти завдовжки до 350 мм. У комплект поставки входять райзер PCI Express 4.0 x16 та пиловий фільтр для нижньої частини корпусу.
Габарити моделі складають 424×175×260 мм, маса близько 4,9 кг. Очікується, що Antec Performance 1 M надійде у продаж наприкінці січня за рекомендованою ціною 299 євро в Європі.
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Корпус Antec Performance 1 M для Mini-ITX дозволяє настроювати кріплення компонентів комплектуючі корпус
Компанія Antec анонсувала надходження у продаж корпусу Performance 1 M, призначеного для збирання комп’ютерів на базі материнських плат Mini-ITX. Корпус виконаний зі сталі та алюмінію, забезпечуючи поєднання міцності та легкості.
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