Корпус Antec Performance 1 M для Mini-ITX дозволяє настроювати кріплення компонентів

Компанія Antec анонсувала надходження у продаж корпусу Performance 1 M, призначеного для збирання комп’ютерів на базі материнських плат Mini-ITX. Корпус виконаний зі сталі та алюмінію, забезпечуючи поєднання міцності та легкості.

Усередині корпусу передбачено місце для процесорної системи охолодження висотою 47-85 мм (залежно від товщини відеокарти), блоку живлення формату SFX-L, одного 2,5-дюймового накопичувача, двох вентиляторів розміром 120 або 140 мм, а також дво- чи трислотової відеокарти завдовжки до 350 мм. У комплект поставки входять райзер PCI Express 4.0 x16 та пиловий фільтр для нижньої частини корпусу.

Габарити моделі складають 424×175×260 мм, маса близько 4,9 кг. Очікується, що Antec Performance 1 M надійде у продаж наприкінці січня за рекомендованою ціною 299 євро в Європі.