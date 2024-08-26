Коммерческие дисплеи E-Ink от Digital View заряжаются через Wi-Fi

Экраны на основе технологии E-Ink уже давно известны своими преимуществами, такими как эффект чтения с бумаги и минимальное энергопотребление. Новый дисплей Digital View представляет собой еще один шаг вперед в этой технологии, полностью избавляясь от необходимости использования батареи. Вместо этого он получает необходимую энергию через беспроводной модуль питания Wi-Charge.

На данный момент данная технология может быть неудобной для повседневного использования, поскольку экран не будет обновляться, если он выйдет из зоны передачи энергии. Однако это решение уже отлично подходит для использования в рекламных панелях, информационных табличках в музеях, художественных галереях или справочных экранах. Основное преимущество такой системы заключается в возможности поддерживать дисплей всегда включенным без необходимости замены или подзарядки батареи.

Передача энергии и обновление данных происходит через встроенный модуль Wi-Fi, а Wi-Charge способен одновременно обеспечивать питанием несколько устройств. Каждое из них потребляет 500 мВт для поддержания соединения Wi-Fi, получения данных и отображения изображения, при этом в режиме ожидания потребление энергии значительно ниже.

Для модели Digital View ESP6-13 ePaper также доступен модуль передачи данных AirCord, который напоминает по форме шайбу и требует монтажа. Этот модуль использует инфракрасную технологию для передачи энергии на расстояние до 9 метров. 13,3-дюймовый цветной дисплей E Ink Spectra 6 ePaper обладает разрешением 1200 x 1600 пикселей и достаточной яркостью для использования даже в очень ярко освещенных помещениях. Монитор ESP6-13 заключен в алюминиевую раму и оснащен Wi-Fi, Bluetooth и разъемом USB-C.

Как это часто бывает с технологиями, ориентированными на бизнес, стоимость устройства не разглашается, но компании, заинтересованные в приобретении, могут связаться с производителем для получения дополнительной информации.