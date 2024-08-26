Комерційні дисплеї E-Ink від Digital View заряджаються через Wi-Fi26.08.24
Екрани на основі технології E-Ink вже давно відомі своїми перевагами, такими як ефект читання з паперу та мінімальне енергоспоживання. Новий дисплей Digital View є ще одним кроком вперед у цій технології, повністю позбавляючись необхідності використання батареї. Натомість він отримує необхідну енергію через бездротовий модуль живлення Wi-Charge.
На даний момент ця технологія може бути незручною для повсякденного використання, оскільки екран не оновлюватиметься, якщо він вийде із зони передачі енергії. Однак це рішення вже добре підходить для використання в рекламних панелях, інформаційних табличках у музеях, художніх галереях або довідкових екранах. Основна перевага такої системи полягає у можливості підтримувати дисплей завжди увімкненим без необхідності заміни або підзарядки батареї.
Передача енергії та оновлення даних відбувається через вбудований модуль Wi-Fi, а Wi-Charge здатний одночасно забезпечувати живленням кілька пристроїв. Кожне з них споживає 500 мВт для підтримки з’єднання Wi-Fi, отримання даних та відображення зображення, при цьому в режимі очікування споживання енергії є значно нижчим.
Для моделі Digital View ESP6-13 ePaper також доступний модуль передачі даних AirCord, який нагадує формою шайбу і вимагає монтажу. Цей модуль використовує інфрачервону технологію передачі енергії на відстань до 9 метрів. 13,3-дюймовий кольоровий дисплей E Ink Spectra 6 ePaper має роздільну здатність 1200 x 1600 пікселів і достатню яскравість для використання навіть у дуже яскраво освітлених приміщеннях. Монітор ESP6-13 укладений в алюмінієву раму та оснащений Wi-Fi, Bluetooth та роз’ємом USB-C.
Як часто буває з технологіями, орієнтованими на бізнес, вартість пристрою не розголошується, але компанії, зацікавлені у придбанні, можуть зв’язатися з виробником для отримання додаткової інформації.
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