Китайский внедорожник Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition с запасом хода до 1032 км станет электро-аналогом Land Rover Defender27.09.24
Dongfeng представила новый электрический внедорожник M-Hero 917 Dragon Armor Edition, который выделяется своим дизайном и возможностями. Автомобиль оформлен в эксклюзивном цвете Desert Storm Military Yellow с серебристой крышей. Визуально M-Hero 917 получил вертикальную решетку радиатора, широкие военные крылья, закрытые колеса и многофункциональный кронштейн для запасного колеса сзади, который может быть оснащен флагштоком и дополнительным стоп-сигналом.
Внедорожник спроектирован для буксировки прицепов весом до 2,5 тонн, что делает его подходящим для перевозки китайских автофургонов, мотоциклов или лодок. Среди опций для внешнего оборудования предусмотрены боковые ящики для инструментов, платформы на крыше и дополнительные фары дальнего света. Ключевые части кузова, такие как бамперы, капот и крыша, выполнены из углеродного волокна.
Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition будет доступен в двух версиях: EV и EREV. Электрическая версия оснащена четырьмя моторами общей мощностью 800 кВт и обеспечивает запас хода до 505 км по циклу CLTC. Вариант EREV использует двигатель внутреннего сгорания для увеличения запаса хода до 1032 км.
Старт продаж запланирован на 24 сентября 2024 года, а цена новинки будет варьироваться от $109 000 до $123 000.
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Китайский внедорожник Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition с запасом хода до 1032 км станет электро-аналогом Land Rover Defenderавтомобиль Китай электротранспорт
Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition будет доступен в двух версиях: EV и EREV. Электрическая версия оснащена четырьмя моторами общей мощностью 800 кВт и обеспечивает запас хода до 505 км по циклу CLTC
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