Китайський позашляховик Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition із запасом ходу до 1032 км стане електроаналогом Land Rover Defender

Dongfeng представила новий електричний позашляховик M-Hero 917 Dragon Armor Edition, який вирізняється своїм дизайном та можливостями. Автомобіль оформлений в ексклюзивному кольорі Desert Storm Military Yellow із сріблястим дахом. Візуально M-Hero 917 отримав вертикальні ґрати радіатора, широкі військові крила, закриті колеса та багатофункціональний кронштейн для запасного колеса ззаду, який може бути оснащений флагштоком та додатковим стоп-сигналом.



Позашляховик спроектований для буксирування причепів вагою до 2,5 тонни, що робить його придатним для перевезення китайських автофургонів, мотоциклів або човнів. Серед опцій для зовнішнього обладнання передбачені бічні ящики для інструментів, платформи на даху та додаткові фари далекого світла. Ключові частини кузова, такі як бампери, капот та дах, виконані з вуглецевого волокна.



Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition буде доступний у двох версіях: EV та EREV. Електрична версія оснащена чотирма моторами загальною потужністю 800 кВт та забезпечує запас ходу до 505 км за циклом CLTC. Варіант EREV використовує двигун внутрішнього згоряння збільшення запасу ходу до 1032 км.

Старт продажів запланований на 24 вересня 2024 року, а ціна новинки варіюватиметься від $109 000 до $123 000.