Китайський позашляховик Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition із запасом ходу до 1032 км стане електроаналогом Land Rover Defender27.09.24
Dongfeng представила новий електричний позашляховик M-Hero 917 Dragon Armor Edition, який вирізняється своїм дизайном та можливостями. Автомобіль оформлений в ексклюзивному кольорі Desert Storm Military Yellow із сріблястим дахом. Візуально M-Hero 917 отримав вертикальні ґрати радіатора, широкі військові крила, закриті колеса та багатофункціональний кронштейн для запасного колеса ззаду, який може бути оснащений флагштоком та додатковим стоп-сигналом.
Позашляховик спроектований для буксирування причепів вагою до 2,5 тонни, що робить його придатним для перевезення китайських автофургонів, мотоциклів або човнів. Серед опцій для зовнішнього обладнання передбачені бічні ящики для інструментів, платформи на даху та додаткові фари далекого світла. Ключові частини кузова, такі як бампери, капот та дах, виконані з вуглецевого волокна.
Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition буде доступний у двох версіях: EV та EREV. Електрична версія оснащена чотирма моторами загальною потужністю 800 кВт та забезпечує запас ходу до 505 км за циклом CLTC. Варіант EREV використовує двигун внутрішнього згоряння збільшення запасу ходу до 1032 км.
Старт продажів запланований на 24 вересня 2024 року, а ціна новинки варіюватиметься від $109 000 до $123 000.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбука Acer Aspire 16 A16-51GM-7242: з підтримкою
Процесор, дискретна відеокарта, сканер відбитків пальців, великий накопичувач – все це атрибут просунутого офісного ноутбука. Але щоб утримати ціну Acer Aspire 16 A16-51GM-7242, компанія трохи пішла на поступки. Розберемося у чому саме
Огляд ноутбука Acer Aspire 16 A16-51GM-7242: з підтримкою
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Китайський позашляховик Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition із запасом ходу до 1032 км стане електроаналогом Land Rover Defenderавтомобіль електротранспорт Китай
Dongfeng M-Hero 917 Dragon Armor Edition буде доступний у двох версіях: EV та EREV. Електрична версія оснащена чотирма моторами загальною потужністю 800 кВт та забезпечує запас ходу до 505 км за циклом CLTC
TikTok дозволить оформити платну передплату на контент від вибраних авторівсоціальні мережі
TikTok оголосив про запуск нової функції монетизації – “Підписка”, яка дозволить творцям контенту пропонувати ексклюзивні матеріали своїм передплатникам за плату