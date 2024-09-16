Китайский электрокар BYD Denza Z9 GT принадлежит к премиум-сегменту и имеет запас хода до 1100 км

Люксовый китайский бренд BYD Denza готовится к глобальному запуску нового электрического автомобиля Z9 GT. Модель будет доступна как в гибридной версии (PHEV), так и в полностью электрической (BEV). В плагин-гибридной версии Z9 GT установлен 2-литровый турбодвигатель в сочетании с тремя электромоторами, суммарная мощность которых достигает 640 кВт (858 л.с.). Это делает автомобиль одним из самых мощных гибридов на рынке.

Гибридная версия автомобиля может похвастаться внушительным запасом хода — до 1100 км на полном заряде и с полным баком топлива. После разрядки аккумулятора автомобиль переходит в бензиновый режим с расходом топлива всего 5,6 литра на 100 км. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,6 секунды, что подчеркивает его высокие динамические характеристики.

Полноприводная версия BYD Denza Z9 GT еще более впечатляющая по своей мощности. Используя три электромотора, она развивает суммарную мощность в 710 кВт (952 л.с.), что делает автомобиль одним из самых мощных электрокаров на рынке. Запас хода полностью электрической версии достигает 630 км, а разгон до 100 км/ч занимает всего 3,4 секунды.

Габариты автомобиля также внушительны: длина составляет 5180 мм, ширина — 1990 мм, а колесная база — 3125 мм. Интересно, что гибридная версия немного длиннее — 5195 мм — за счет увеличенных бамперов. Дизайн автомобиля разработан Вольфгангом Эггером, который сделал акцент на смелой передней решетке и элегантной задней световой панели.

Интерьер Z9 GT предлагает высокотехнологичные решения с несколькими цифровыми дисплеями, расположенными на панели приборов и дверях. Одной из отличительных особенностей является наличие двух холодильников — один для передних пассажиров и больший для задних, способный вместить до четырех бутылок вина. Однако эта роскошь уменьшает объем багажника и ограничивает возможность складывания второго ряда сидений.

Модель доступна для предварительного заказа на китайском рынке в пяти различных комплектациях с ценами от 339 800 юаней (примерно €43 030) до 419 800 юаней (€53 200). В скором времени BYD Denza Z9 GT поступит в продажу и на европейских рынках.