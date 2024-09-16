Китайський електрокар BYD Denza Z9 GT належить до преміум-сегменту та має запас ходу до 1100 км.

Люксовий китайський бренд BYD Denza готується до глобального запуску нового електричного автомобіля Z9 GT. Модель буде доступна як у гібридній версії (PHEV), так і повністю електричній (BEV). У плагін-гібридній версії Z9 GT встановлений 2-літровий турбодвигун у поєднанні з трьома електромоторами, сумарна потужність яких досягає 640 кВт (858 л.с.). Це робить автомобіль одним із найпотужніших гібридів на ринку.

Гібридна версія автомобіля може похвалитися значним запасом ходу – до 1100 км на повному заряді та з повним баком палива. Після розрядки акумулятора автомобіль переходить у бензиновий режим із витратою палива лише 5,6 літра на 100 км. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 3,6 секунди, що підкреслює його високі динамічні характеристики.



Повнопривідна версія BYD Denza Z9 GT ще більш вражаюча за своєю потужністю. Використовуючи три електромотори, вона розвиває сумарну потужність 710 кВт (952 к.с.), що робить автомобіль одним з найпотужніших електрокарів на ринку. Запас ходу повністю електричної версії досягає 630 км, а розгін до 100 км/год займає лише 3,4 секунди.

Габарити автомобіля також значні: довжина становить 5180 мм, ширина – 1990 мм, а колісна база – 3125 мм. Цікаво, що гібридна версія трохи довша – 5195 мм – за рахунок збільшених бамперів. Дизайн автомобіля розроблений Вольфгангом Еггером, який зробив акцент на сміливій передній решітці та елегантній задній світловій панелі.

Інтер’єр Z9 GT пропонує високотехнологічні рішення з кількома цифровими дисплеями, які розташовані на панелі приладів та дверях. Однією з відмінних рис є наявність двох холодильників – один для передніх пасажирів і більший для задніх, здатний вмістити до чотирьох пляшок вина. Однак ця розкіш зменшує об’єм багажника та обмежує можливість складання другого ряду сидінь.

Модель доступна для попереднього замовлення на китайському ринку в п’яти різних комплектаціях з цінами від 339800 юанів (приблизно €43030) до 419800 юанів (€53200). Незабаром BYD Denza Z9 GT надійде у продаж і на європейських ринках.