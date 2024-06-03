Китай тоже представил робота-собаку с пулеметом на спине03.06.24
Китай продемонстрировал роботов-собак с дистанционным управлением, способных стрелять из пулеметов, на военных учениях с Камбоджей в начале этого месяца. Согласно видео, опубликованному государственной телерадиокомпанией CCTV, эти «роботодоги», работающие на батарейках, могут функционировать от 2 до 4 часов. Они обладают способностью двигаться вперед и назад, ложиться и прыгать.
Кроме того, роботы-собаки способны планировать маршруты, приближаться к целям и избегать препятствий. По данным CCTV, один из роботов, показанных на видео, был оснащен винтовкой для стрельбы по мишеням. Китайский солдат Чэнь Вэй заявил, что роботы-собаки будут «служить новым участником в городских боевых операциях» и могут заменить людей в задачах по идентификации и поражению целей.
Роботы-собаки, вероятно, были поставлены китайским производителем Unitree, чьи роботы на вебсайте компании стоят от 2800 до 100 000 долларов.
Командование специальных операций морских сил США (MARSOC) уже внедряет вооруженные роботизированные винтовки, так называемых роботов-собак, оснащенных четвероногими беспилотными наземными средствами Vision 60 (Q-UGV). Эти системы, разработанные фирмой Ghost Robotics из Филадельфии, уже долгое время находились на испытательном поле Министерства обороны США.
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Китай тоже представил робота-собаку с пулеметом на спиневойна Китай робот
Китайская роботособака может работать от батарей от 2 до 4 часов. Роботы способны планировать маршрут, двигаться вперед, назад, ложиться и вставать, нести на себе и применять стрелковое оружие.
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