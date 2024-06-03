Китай також представив робота-собаку з кулеметом на спині

Китай продемонстрував роботів-собак із дистанційним управлінням, здатних стріляти з кулеметів, на військових навчаннях із Камбоджею на початку цього місяця. Згідно з відео, опублікованим державною телерадіокомпанією CCTV, ці “роботодоги”, що працюють на батарейках, можуть функціонувати від 2 до 4 годин. Вони мають здатність рухатися вперед і назад, лягати і стрибати.

Крім того, роботи-собаки здатні планувати маршрути, наближатися до цілей та уникати перешкод. За даними CCTV, один із роботів, показаних на відео, був оснащений гвинтівкою для стрілянини по мішенях. Китайський солдат Чень Вей заявив, що роботи-собаки “служитимуть новим учасником у міських бойових операціях” і можуть замінити людей у ​​завданнях з ідентифікації та поразки цілей.

Роботи-собаки, можливо, були поставлені китайським виробником Unitree, чиї роботи на сайті компанії коштують від 2800 до 100 000 доларів.

Командування спеціальних операцій морських сил США (MARSOC) вже впроваджує збройні роботизовані гвинтівки, так званих роботів-собак, оснащених чотирилапими безпілотними наземними засобами Vision 60 (Q-UGV). Ці системи, розроблені фірмою Ghost Robotics із Філадельфії, вже тривалий час перебували на випробувальному полі Міністерства оборони США.