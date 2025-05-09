Китай разрабатывает боевые самолеты с помощью искусственного интеллекта DeepSeek09.05.25
Китайские инженеры внедряют искусственный интеллект в процессы проектирования военной авиации. Платформа DeepSeek, по сообщениям South China Morning Post, активно применяется для разработки новых боевых самолётов, включая палубные версии.
О применении ИИ рассказал инженер с более чем 40-летним опытом Ван Юнцин из Шэньянского аэрокосмического университета, входящего в состав оборонной корпорации AVIC. По его словам, искусственный интеллект позволяет ускорить разработку и снизить нагрузку на инженеров, освобождая их от рутинных операций.
Платформа DeepSeek помогает автоматизировать части инженерного процесса, сокращает сроки проектирования и предоставляет инструменты для более эффективного решения технически сложных задач. Она уже была задействована при создании палубной модификации истребителя J-35, а также при модернизации его наземной версии.
Команда Ван Юнцина также изучает применение крупных языковых моделей для инженерных задач, ориентируясь на реальные потребности проектирования и опыт прошлых разработок.
По оценкам наблюдателей, интенсивное использование ИИ может указывать на подготовку Китая к серийному производству истребителей шестого поколения — один из таких самолётов уже неоднократно замечали в небе во время испытательных полётов.
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Китай разрабатывает боевые самолеты с помощью искусственного интеллекта DeepSeek война искусственный интеллект Китай
ИИ DeepSeek, по сообщениям South China Morning Post, активно применяется для разработки новых боевых самолётов, включая палубные версии.
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