Китай розробляє бойові літаки за допомогою штучного інтелекту DeepSeek09.05.25
Китай розробляє бойові сфКитайські інженери впроваджують штучний інтелект у процеси проектування військової авіації. Платформа DeepSeek, за повідомленнями South China Morning Post, активно застосовується розробки нових бойових літаків, включаючи палубні версії.
Про застосування ІІ розповів інженер із більш ніж 40-річним досвідом Ван Юнцін із Шеньянського аерокосмічного університету, що входить до складу оборонної корпорації AVIC. За його словами, штучний інтелект дозволяє прискорити розробку та знизити навантаження на інженерів, звільняючи їх від рутинних операцій.
Платформа DeepSeek допомагає автоматизувати частини інженерного процесу, скорочує терміни проектування та надає інструменти для більш ефективного вирішення технічно складних завдань. Вона вже була задіяна при створенні палубної модифікації винищувача J-35, а також модернізації його наземної версії.
Команда Ван Юнціна також вивчає застосування великих мовних моделей для інженерних завдань, орієнтуючись на реальні потреби проектування та досвід минулих розробок.
За оцінками спостерігачів, інтенсивне використання ІІ може вказувати на підготовку Китаю до серійного виробництва винищувачів шостого покоління — один із таких літаків уже неодноразово помічали в небі під час випробувальних польотів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
GTA VI – чого чекати і що вже відомо про найочікуванішу гру індустрії?
GTA VI, безсумнівно, найочікуваніша гра індустрії. У YouTube її трейлери дивляться десятки мільйонів за 12 годин, а Книга рекордів Гінеса не встигає реєструвати рекордні цифри
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Китай розробляє бойові літаки за допомогою штучного інтелекту DeepSeek війна Китай штучний інтелект
ІІ DeepSeek, за повідомленнями South China Morning Post, активно застосовується для розробки нових бойових літаків, включаючи палубні версії.
Samsung представила нову лінійку телевізорів та саундбарів 2025 року в Україні Samsung телевізор
Samsung оголосила про старт попереднього замовлення на нову лінійку телевізорів та звукових систем 2025 року в Україні.
Samsung Galaxy S25 Edge представлять вже 13 травня 2025 року
Microsoft додала нові функції Copilot+ у Windows 11
Mafia: The Old Country отримала перший геймплейний трейлер
Samsung докуповує аудіо-бренди Bowers Wilkins, Denon та Polk Audio
Смартфоны Oppo Reno13 F и FS с защитой IP69 и большим аккумулятором стоят 15 тыс. грн
Сервіс MEGOGO запустив програму для Apple Vision Pro
Відеокарти Nvidia GeForce RTX 5060 почнуть продаватися з 19 травня
Unreal Engine 6 – головне про новий рушій
Microsoft Surface Laptop та планшет Surface Pro побудовані на базі Qualcomm Snapdragon X Plus
Microsoft анонсувала ремастер культової гри Gears of War