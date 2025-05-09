Китай розробляє бойові літаки за допомогою штучного інтелекту DeepSeek

Китай розробляє бойові сфКитайські інженери впроваджують штучний інтелект у процеси проектування військової авіації. Платформа DeepSeek, за повідомленнями South China Morning Post, активно застосовується розробки нових бойових літаків, включаючи палубні версії.

Про застосування ІІ розповів інженер із більш ніж 40-річним досвідом Ван Юнцін із Шеньянського аерокосмічного університету, що входить до складу оборонної корпорації AVIC. За його словами, штучний інтелект дозволяє прискорити розробку та знизити навантаження на інженерів, звільняючи їх від рутинних операцій.

Платформа DeepSeek допомагає автоматизувати частини інженерного процесу, скорочує терміни проектування та надає інструменти для більш ефективного вирішення технічно складних завдань. Вона вже була задіяна при створенні палубної модифікації винищувача J-35, а також модернізації його наземної версії.

Команда Ван Юнціна також вивчає застосування великих мовних моделей для інженерних завдань, орієнтуючись на реальні потреби проектування та досвід минулих розробок.

За оцінками спостерігачів, інтенсивне використання ІІ може вказувати на підготовку Китаю до серійного виробництва винищувачів шостого покоління — один із таких літаків уже неодноразово помічали в небі під час випробувальних польотів.