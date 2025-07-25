Kioxia выпустила рекордно большой SSD 246 ТБ

Компания Kioxia анонсировала твердотельный накопитель LC9 объёмом 245,76 ТБ — на сегодняшний день это самый большой SSD в мире. По оценкам разработчиков, такого объёма достаточно для хранения до 12,5 тысяч файлов по 20 ГБ каждый — например, фильмов в формате 4K.

Накопитель ориентирован на использование в дата-центрах, прежде всего для хранения и обработки данных, связанных с моделями искусственного интеллекта и масштабируемыми нагрузками (hyperscale). В одном NAND-чипе удалось разместить 8 ТБ памяти — это рекордная плотность на текущий момент. Всего корпус формата E3.L вмещает 32 таких чипа, а также контроллер собственной разработки (его название не раскрывается).

Kioxia LC9 построен на чипах BiCS8 2Tb 3D QLC NAND. Скорость последовательного чтения достигает 12 ГБ/с, записи — до 3 ГБ/с. Производительность при случайных операциях составляет до 1,3 млн IOPS при чтении и до 50 тыс. IOPS при записи.

Ресурс записи составляет 0,3 полной перезаписи в сутки (примерно 74 ТБ в день). Для корпоративных систем это сравнительно немного, но с учётом общего объёма — показатель приемлемый.

Среди встроенных защитных функций — восстановление на уровне ядра, коррекция ошибок, защита от отключения питания, аппаратное шифрование AES-256, цифровая подпись прошивки по стандарту CNSA 2.0 и поддержка постквантовых криптографических алгоритмов.

Накопитель будет доступен в нескольких форм-факторах:

2,5-дюймовый U.2 — до 122,88 ТБ,

E3.S — до 122,88 ТБ,

E3.L — до 245,76 ТБ.

Серия LC9 уже проходит тестирование у партнёров компании. Публичная презентация ожидается в августе 2025 года на конференции Future of Memory and Storage. Цены пока не объявлены и, вероятно, будут доступны только для корпоративных заказчиков.