Kioxia выпустила рекордно большой SSD 246 ТБ25.07.25
Компания Kioxia анонсировала твердотельный накопитель LC9 объёмом 245,76 ТБ — на сегодняшний день это самый большой SSD в мире. По оценкам разработчиков, такого объёма достаточно для хранения до 12,5 тысяч файлов по 20 ГБ каждый — например, фильмов в формате 4K.
Накопитель ориентирован на использование в дата-центрах, прежде всего для хранения и обработки данных, связанных с моделями искусственного интеллекта и масштабируемыми нагрузками (hyperscale). В одном NAND-чипе удалось разместить 8 ТБ памяти — это рекордная плотность на текущий момент. Всего корпус формата E3.L вмещает 32 таких чипа, а также контроллер собственной разработки (его название не раскрывается).
Kioxia LC9 построен на чипах BiCS8 2Tb 3D QLC NAND. Скорость последовательного чтения достигает 12 ГБ/с, записи — до 3 ГБ/с. Производительность при случайных операциях составляет до 1,3 млн IOPS при чтении и до 50 тыс. IOPS при записи.
Ресурс записи составляет 0,3 полной перезаписи в сутки (примерно 74 ТБ в день). Для корпоративных систем это сравнительно немного, но с учётом общего объёма — показатель приемлемый.
Среди встроенных защитных функций — восстановление на уровне ядра, коррекция ошибок, защита от отключения питания, аппаратное шифрование AES-256, цифровая подпись прошивки по стандарту CNSA 2.0 и поддержка постквантовых криптографических алгоритмов.
Накопитель будет доступен в нескольких форм-факторах:
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2,5-дюймовый U.2 — до 122,88 ТБ,
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E3.S — до 122,88 ТБ,
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E3.L — до 245,76 ТБ.
Серия LC9 уже проходит тестирование у партнёров компании. Публичная презентация ожидается в августе 2025 года на конференции Future of Memory and Storage. Цены пока не объявлены и, вероятно, будут доступны только для корпоративных заказчиков.
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