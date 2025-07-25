Kioxia випустила рекордно великий SSD 246 ТБ

Компанія Kioxia анонсувала твердотільний накопичувач LC9 об’ємом 245,76 ТБ – на сьогоднішній день це найбільший SSD у світі. За оцінками розробників, такого обсягу достатньо для зберігання до 12,5 тисячі файлів по 20 ГБ кожен — наприклад, фільмів у форматі 4K.

Накопичувач орієнтований на використання в дата-центрах, насамперед для зберігання та обробки даних, пов’язаних з моделями штучного інтелекту та масштабованими навантаженнями (hyperscale). В одному NAND-чіпі вдалося розмістити 8 ТБ пам’яті – це рекордна густина на поточний момент. Загалом корпус формату E3.L вміщує 32 таких чіпи, а також контролер власної розробки (його назва не розкривається).

Kioxia LC9 побудований на чіпах BiCS8 2Tb 3D QLC NAND. Швидкість послідовного читання досягає 12 ГБ/с, запису – до 3 ГБ/с. Продуктивність при випадкових операціях становить до 1,3 млн. IOPS при читанні та до 50 тис. IOPS при записі.

Ресурс запису складає 0,3 повного перезапису на добу (приблизно 74 ТБ на день). Для корпоративних систем це порівняно небагато, але з урахуванням загального обсягу показник прийнятний.

Серед вбудованих захисних функцій – відновлення на рівні ядра, корекція помилок, захист від відключення живлення, апаратне шифрування AES-256, цифровий підпис прошивки за стандартом CNSA 2.0 та підтримка постквантових криптографічних алгоритмів.

Накопичувач буде доступний у кількох форм-факторах:

2,5-дюймовий U.2 – до 122,88 ТБ,

E3.S – до 122,88 ТБ,

E3.L – до 245,76 ТБ.

Серія LC9 проходить тестування у партнерів компанії. Публічна презентація очікується у серпні 2025 року на конференції Future of Memory and Storage. Ціни поки що не оголошені і, ймовірно, будуть доступні лише для корпоративних замовників.