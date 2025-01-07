Киностудия Довженко запустила свой онлайн-кинотеатр07.01.25
Довженко-Центр запустил свой онлайн-кинотеатр, позволяющий легально просматривать украинские фильмы онлайн. Сервис под названием «Довженко-Центр. Онлайн» предлагает фильмы, оцифрованные Кинолабораторией центра, которые раньше можно было увидеть только на фестивалях или специальных показах.
Пользователи могут просматривать фильмы отдельно или в рамках тематических кураторских коллекций, освещающих ключевые этапы, жанры и фигуры украинского кино. Контент будет регулярно обновляться и дополняться. Доступ к фильмам возможен из любой точки мира, а стоимость просмотра полнометражной картины составит 85 гривен.
Помимо фильмов платформа содержит раздел «Лекторий», где представлены лекции, интервью, курсы и архивные материалы по истории украинского кинематографа. Там бесплатно доступны шесть лекций образовательной программы «Как перестать волноваться и полюбить украинское кино», которая получила премию Киноколо в 2023 году.
Проект создан благодаря краудфандинговой кампании, организованной британским исследователем кино Ричардом Боссонзом в 2022 году. Привлеченные средства от организаций и частных лиц привели к реализации этой инициативы.
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Киностудия Довженко запустила свой онлайн-кинотеатр кино сервис события в Украине
Сервис под названием «Довженко-Центр. Онлайн» предлагает фильмы, оцифрованные Кинолабораторией центра, которые раньше можно было увидеть только на фестивалях или специальных показах.
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