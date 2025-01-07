Кіностудія Довженка запустила свій онлайн-кінотеатр

Довженко-Центр запустив свій онлайн-кінотеатр, що дозволяє легально переглядати українські фільми онлайн. Сервіс під назвою “Довженка-Центр. Онлайн” пропонує фільми, оцифровані Кінолабораторією центру, які раніше можна було побачити лише на фестивалях чи спеціальних показах.

Користувачі можуть переглядати фільми окремо або в рамках тематичних кураторських колекцій, які висвітлюють ключові етапи, жанри та постаті українського кіно. Контент регулярно оновлюватиметься і доповнюватиметься. Доступ до фільмів можливий із будь-якої точки світу, а вартість перегляду повнометражної картини становитиме 85 гривень.

Крім фільмів, платформа містить розділ “Лекторій”, де представлені лекції, інтерв’ю, курси та архівні матеріали з історії українського кінематографу. Там безкоштовно доступні шість лекцій освітньої програми “Як перестати хвилюватися та полюбити українське кіно”, яка здобула премію Кіноколо у 2023 році.

Проект створений завдяки краудфандинговій кампанії, організованій британським дослідником кіно Річардом Боссонзом у 2022 році. Залучені кошти від організацій та приватних осіб призвели до реалізації цієї ініціативи.