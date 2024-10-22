Kindle Oasis станет последней кнопочной читалкой Амазон

Amazon официально объявила о прекращении производства Kindle Oasis, последнего устройства в линейке Kindle с физическими кнопками для перелистывания страниц. Выпущенный в 2016 году и обновленный в 2019-м, Oasis пользовался популярностью среди любителей электронных книг благодаря своей эргономике и удобству использования.

Однако компания решила сосредоточиться на более современных моделях с сенсорными экранами, такими как Kindle Paperwhite, Kindle Colorsoft с цветным дисплеем и Kindle Scribe, предназначенным для чтения и создания заметок. Эти устройства показали большую востребованность среди пользователей благодаря сенсорному управлению.

Представитель компании Девон Корвас подтвердил, что все новые модели Kindle теперь оснащены сенсорными экранами, а старые устройства с физическими кнопками больше не будут выпускаться. Несмотря на это, некоторые международные версии Kindle Oasis еще доступны в продаже, хотя в США они уже распроданы. Для тех, кто предпочитает физические кнопки, остаются альтернативы, такие как eReader от Kobo.