Kindle Oasis стане останньою кнопковою читалкою Амазон22.10.24
Amazon офіційно оголосила про припинення виробництва Kindle Oasis, останнього пристрою в лінійці Kindle з фізичними кнопками для перегортання сторінок. Випущений у 2016 році та оновлений у 2019-му, Oasis користувався популярністю серед любителів електронних книг завдяки своїй ергономіці та зручності використання.
Проте компанія вирішила зосередитися на більш сучасних моделях із сенсорними екранами, такими як Kindle Paperwhite, Kindle Colorsoft із кольоровим дисплеєм та Kindle Scribe, призначеним для читання та створення нотаток. Ці пристрої показали велику популярність серед користувачів завдяки сенсорному управлінню.
Представник компанії Девон Корвас підтвердив, що нові моделі Kindle тепер оснащені сенсорними екранами, а старі пристрої з фізичними кнопками більше не будуть випускатися. Незважаючи на це, деякі міжнародні версії Kindle Oasis ще доступні у продажу, хоча у США вони вже розпродані. Для тих, хто віддає перевагу фізичним кнопкам, залишаються альтернативи, такі як eReader від Kobo.
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Amazon офіційно оголосила про припинення виробництва Kindle Oasis, останнього пристрою в лінійці Kindle з фізичними кнопками для перегортання сторінок
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