Киберполиция предупредила о фишинговых QR-кодах в публичных местах02.03.25
В Украине зафиксирована новая схема мошенничества, связанная с подменой QR-кодов в общественных местах. Как сообщает Департамент киберполиции Нацполиции Украины, злоумышленники размещают фальшивые QR-коды на официальных табличках или в местах массового сканирования. Пользователи, переходя по таким ссылкам, попадают на поддельные сайты, где мошенники получают доступ к их банковским данным.
Чаще всего подменённые QR-коды появляются в местах, где люди активно используют их для быстрых платежей — на парковках, в транспорте, при входе на мероприятия или для благотворительных взносов. Визуально отличить качественную подделку от оригинала почти невозможно, поэтому специалисты киберполиции рекомендуют проверять URL перед вводом конфиденциальных данных.
Среди основных рекомендаций — сканировать QR-коды только из надёжных источников, обращать внимание на возможные следы замены, использовать функцию предварительного просмотра ссылки и проверять адрес сайта после перехода. Также важно убедиться в наличии защищённого соединения (https://) и не вводить банковские данные на сомнительных сайтах. Для онлайн-платежей специалисты советуют использовать виртуальные или временные карты, которые помогут избежать финансовых потерь в случае утечки данных.
Если вы обнаружили подозрительный QR-код, стоит сообщить об этом администрации заведения, службе поддержки или правоохранительным органам. В случае мошенничества необходимо срочно обратиться в банк для блокировки карты и подать заявление в киберполицию.
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