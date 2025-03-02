Кіберполіція попередила про фішингові QR-коди в публічних місцях

В Україні зафіксовано нову схему шахрайства, пов’язану із заміною QR-кодів у громадських місцях. Як повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції України, зловмисники розміщують фальшиві QR-коди на офіційних табличках чи місцях масового сканування. Користувачі, переходячи за такими посиланнями, потрапляють на підроблені сайти, де шахраї отримують доступ до їхніх банківських даних.

Найчастіше підмінені QR-коди з’являються в місцях, де люди активно використовують їх для швидких платежів – на парковках, у транспорті, при вході на заходи або благодійних внесків. Візуально відрізнити якісну підробку від оригіналу майже неможливо, тому фахівці кіберполіції рекомендують перевіряти URL-адресу перед введенням конфіденційних даних.

Серед основних рекомендацій – сканувати QR-коди лише з надійних джерел, звертати увагу на можливі сліди заміни, використовувати функцію попереднього перегляду посилання та перевіряти адресу сайту після переходу. Також важливо переконатися у наявності захищеного з’єднання (https://) та не вводити банківські дані на сумнівних сайтах. Для онлайн-платежів фахівці радять використовувати віртуальні чи тимчасові картки, які допоможуть уникнути фінансових втрат у разі витоку даних.

Якщо ви виявили підозрілий QR-код, варто повідомити про це адміністрацію закладу, службу підтримки або правоохоронні органи. У разі шахрайства необхідно терміново звернутися до банку для блокування картки та подати заяву до кіберполіції.