Кіберполіція попередила про фішингові QR-коди в публічних місцях02.03.25
В Україні зафіксовано нову схему шахрайства, пов’язану із заміною QR-кодів у громадських місцях. Як повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції України, зловмисники розміщують фальшиві QR-коди на офіційних табличках чи місцях масового сканування. Користувачі, переходячи за такими посиланнями, потрапляють на підроблені сайти, де шахраї отримують доступ до їхніх банківських даних.
Найчастіше підмінені QR-коди з’являються в місцях, де люди активно використовують їх для швидких платежів – на парковках, у транспорті, при вході на заходи або благодійних внесків. Візуально відрізнити якісну підробку від оригіналу майже неможливо, тому фахівці кіберполіції рекомендують перевіряти URL-адресу перед введенням конфіденційних даних.
Серед основних рекомендацій – сканувати QR-коди лише з надійних джерел, звертати увагу на можливі сліди заміни, використовувати функцію попереднього перегляду посилання та перевіряти адресу сайту після переходу. Також важливо переконатися у наявності захищеного з’єднання (https://) та не вводити банківські дані на сумнівних сайтах. Для онлайн-платежів фахівці радять використовувати віртуальні чи тимчасові картки, які допоможуть уникнути фінансових втрат у разі витоку даних.
Якщо ви виявили підозрілий QR-код, варто повідомити про це адміністрацію закладу, службу підтримки або правоохоронні органи. У разі шахрайства необхідно терміново звернутися до банку для блокування картки та подати заяву до кіберполіції.
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Кіберполіція попередила про фішингові QR-коди в публічних місцях війна події в Україні
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