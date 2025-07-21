Катер Frauscher x Porsche 850 Fantom с двигателем от Porsche Macan установил рекорд скорости

Электрический катер Frauscher x Porsche 850 Fantom, разработанный совместно с австрийской судостроительной компанией Frauscher, установил новый рекорд скорости на водных гонках в Монако — 49,84 узла (92 км/ч).

Катер длиной 8,67 метра построен на базе корпуса Frauscher 858 Fantom и оснащён электрической силовой установкой и аккумулятором от Porsche Macan Turbo Electric. Установка выдаёт 544 л.с. (400 кВт) и работает в спортивном режиме Sport Plus. Рекорд был зафиксирован по итогам двух заездов по одному километру.

Запас хода судна составляет до 100 км на малой скорости и около 45 км на крейсерской — 41 км/ч (22 узла). Для сравнения, Macan Turbo Electric по циклу WLTP способен проехать до 590 км.

Рекордный экземпляр окрашен в цвет Oakgreen Metallic и выполнен в закрытом кузове Runabout с каютой под палубой. Также доступна открытая версия Air с центральным рулевым управлением и лаунж-зоной на носу.

Стоимость — от €571 000, что примерно в пять раз дороже электрокроссовера Macan.