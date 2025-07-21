Катер Frauscher x Porsche 850 Fantom із двигуном від Porsche Macan встановив рекорд швидкості

Електричний катер Frauscher x Porsche 850 Fantom, розроблений спільно з австрійською суднобудівною компанією Frauscher, встановив новий рекорд швидкості на водних перегонах у Монако – 49,84 вузла (92 км/год).

Катер довжиною 8,67 метра побудований на базі корпусу Frauscher 858 Fantom та оснащений електричною силовою установкою та акумулятором від Porsche Macan Turbo Electric. Установка видає 544 л. (400 кВт) та працює у спортивному режимі Sport Plus. Рекорд було зафіксовано за підсумками двох заїздів за одним кілометром.

Запас ходу судна становить до 100 км на малій швидкості та близько 45 км на крейсерській – 41 км/год (22 вузли). Для порівняння, Macan Turbo Electric за циклом WLTP здатний проїхати до 590 км.

Рекордний екземпляр пофарбований у колір Oakgreen Metallic та виконаний у закритому кузові Runabout із каютою під палубою. Також доступна відкрита версія Air з центральним кермовим керуванням та лаунж-зоною на носі.



Вартість – від € 571 000, що приблизно в п’ять разів дорожче електрокросовера Macan.