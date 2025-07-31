Капитализация рынка игр достигла $300 млрд. Наибольший прирост — мобильные игры31.07.25
Несмотря на скандалы, массовые увольнения и закрытие студий, видеоигры остаются самым прибыльным сегментом развлекательной индустрии, обгоняя кино, музыку и стриминговые сервисы. Эксперты уверены: рост продолжится и в ближайчіе роки.
Согласно свежему отчёту аналитического агентства PwC, к 2029 году глобальная капитализация рынка видеоигр превысит $312 млрд. Для сравнения: в 2024 году объём ринку составлял $224 млрд. Главным двигателем остаются мобильные игры, которые продолжают приносить стабильный доход на фоне стагнации других видов развлечений.
При этом растут не только доходы, но и затраты на производство. Так, создатели Star Citizen собрали более $800 млн через краудфандинг, при том что проект всё ещё далёк от релиза. А бюджет разработки GTA VI, по слухам, может достичь $2 млрд.
Несмотря на внутренние кризисы, эксперты считают, что игровая индустрия останется ведущей силой в сфере развлечений ещё долгие годы.
Интересное из индустрии игр
Современный искусственный интеллект проиграл в шахматы старой игровой приставке. Инженер компании Citrix Роберт Дж. Карузо провёл необычный эксперимент, в ходе которого заставил ChatGPT сыграть партию против консоли Atari 2600 с игрой Video Chess. Как он сообщает в своём посте на LinkedIn, победа осталась за 8-битной машиной 1970-х годов.
По словам Карузо, всё началось с обсуждения с ChatGPT истории искусственного интеллекта в шахматах. Модель согласилась сыграть против Video Chess, заявив интерес к тому, насколько быстро сможет обыграть примитивную программу, которая просчитывает ходы максимум на два шага вперёд. Эмуляция консоли проходила через программу Stella.
Однако ChatGPT быстро начал допускать грубые ошибки. Модель путала фигуры, терялась на доске, не замечала элементарных шахматных угроз. Сначала она ссылалась на слишком абстрактные значки в Atari-версии игры, но даже после перехода на стандартную шахматную нотацию ситуация не улучшилась. Инженер отмечает, что партия заняла 90 минут, в течение которых ему приходилось вмешиваться, чтобы остановить неправильные ходы и напоминать модели о текущем положении фигур.
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Капитализация рынка игр достигла $300 млрд. Наибольший прирост — мобильные игры игры статистика
Согласно свежему отчёту аналитического агентства PwC, к 2029 году глобальная капитализация рынка видеоигр превысит $312 млрд
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