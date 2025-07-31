Капіталізація ринку ігор досягла $300 млрд. Найбільший приріст – мобільні ігри

Незважаючи на скандали, масові звільнення та закриття студій, відеоігри залишаються найприбутковішим сегментом розважальної індустрії, обганяючи кіно, музику та стрімінгові сервіси. Експерти впевнені: зростання продовжиться і найближчими роками.

Згідно з свіжим звітом аналітичного агентства PwC, до 2029 року глобальна капіталізація ринку відеоігор перевищить $312 млрд. Для порівняння: 2024 року обсяг ринку становив $224 млрд. Головним двигуном залишаються мобільні ігри, які продовжують давати стабільний дохід на тлі стагнації інших видів розваг.

При цьому зростають не лише доходи, а й витрати на виробництво. Так, творці Star Citizen зібрали понад $800 млн через краудфандинг, при тому, що проект все ще далекий від релізу. А бюджет розробки GTA VI, за чутками, може сягнути $2 млрд.

Незважаючи на внутрішні кризи, експерти вважають, що ігрова індустрія залишиться провідною силою у сфері розваг ще довгі роки.

Цікаве з індустрії ігор

Сучасний штучний інтелект програв у шахи старій ігровій приставці. Інженер компанії Citrix Роберт Дж. Карузо провів незвичайний експеримент, під час якого змусив ChatGPT зіграти партію проти консолі Atari 2600 із грою Video Chess. Як він повідомляє у своєму пості на LinkedIn, перемога залишилася за 8-бітною машиною 1970-х років.

За словами Карузо, все почалося з обговорення з ChatGPT історії штучного інтелекту у шахах. Модель погодилася зіграти проти Video Chess, заявивши інтерес до того, наскільки швидко зможе обіграти примітивну програму, яка прораховує ходи максимум на два кроки вперед. Емуляція консолі проходила через Stella.

Проте ChatGPT швидко почав припускатися грубих помилок. Модель плутала фігури, губилася на дошці, не помічала елементарних шахових погроз. Спочатку вона посилалася на занадто абстрактні значки в Atari-версії гри, але навіть після переходу на стандартну ноту шахів ситуація не покращилася. Інженер зазначає, що партія зайняла 90 хвилин, протягом яких йому доводилося втручатися, щоб зупинити неправильні ходи та нагадувати моделі про поточне положення фігур.