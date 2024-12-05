Изогнутый игровой монитор AOC CU34G10XP поддерживает частоту обновления 180 Гц05.12.24
AOC представила игровой монитор CU34G10XP с 34-дюймовой VA-панелью формата 21:9 и разрешением 3440 x 1440 пикселей. Устройство отличается кривизной 1500R, частотой обновления 180 Гц и временем отклика 4 мс GtG, что делает его привлекательным для геймеров.
Монитор поддерживает 8-битную глубину цвета, коэффициент контрастности составляет 3000:1, а пиковая яркость достигает 300 нит. Модель оснащена эргономичной подставкой, тонкими рамками и совместима с креплением VESA 75×75 мм. Для подключения предусмотрены два порта DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и аудиоразъем 3,5 мм. Однако USB-концентратора монитор не имеет.
CU34G10XP пока доступен только на китайском рынке, но ожидается его международный выпуск. Стоимость устройства пока не объявлена, однако модель позиционируется как доступное решение для любителей игр.
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Изогнутый игровой монитор AOC CU34G10XP поддерживает частоту обновления 180 Гц 4K AOC монитор
AOC представила игровой монитор CU34G10XP с 34-дюймовой VA-панелью формата 21:9 и разрешением 3440 x 1440 пикселей
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