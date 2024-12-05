Вигнутий ігровий монітор AOC CU34G10XP підтримує частоту оновлення 180 Гц05.12.24
AOC представила ігровий монітор CU34G10XP з 34-дюймовою VA-панеллю 21:9 і роздільною здатністю 3440 x 1440 пікселів. Пристрій має кривизну 1500R, частоту оновлення 180 Гц і час відгуку GtG 4 мс, що робить його привабливим для геймерів.
Монітор підтримує 8-бітну глибину кольору, коефіцієнт контрастності 3000:1 і максимальну яскравість 300 ніт. Модель оснащена ергономічною підставкою, тонкими рамками і сумісна з кріпленням VESA 75х75 мм. Для підключення передбачені два порти DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 і аудіороз’єм 3,5 мм. Однак монітор не має USB-концентратора.
CU34G10XP наразі доступний лише на китайському ринку, але очікується його міжнародний випуск. Вартість пристрою поки не повідомляється, але модель позиціонується як доступне рішення для любителів ігор.
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Вигнутий ігровий монітор AOC CU34G10XP підтримує частоту оновлення 180 Гц 4К AOC монiтор
AOC представила ігровий монітор CU34G10XP з 34-дюймовою панеллю VA у форматі 21:9 і роздільною здатністю 3440 x 1440 пікселів.
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