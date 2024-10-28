Изогнутый игровой монитор AOC Agon Pro AG346UCD оснащен матрицей QD-OLED28.10.24
Компания AOC представила новый изогнутый игровой монитор Agon Pro AG346UCD, который теперь доступен для покупки в Европе и Великобритании. Монитор оснащен панелью QD-OLED и предлагает диагональ 34 дюйма с разрешением 3440 x 1440 пикселей. Радиус кривизны составляет 1800R, что обеспечивает погружение в игровой процесс. Частота обновления экрана достигает 175 Гц, а время отклика составляет всего 0,03 мс, что делает его идеальным для динамичных игр.
Монитор поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro и сертифицирован по стандарту VESA Certified DisplayHDR True Black 400, что гарантирует отличную контрастность и глубокие черные цвета. Кроме того, он охватывает 99,3% цветового пространства DCI-P3, обеспечивая высокую точность цветопередачи.
В комплекте с Agon Pro AG346UCD идут регулируемая подставка, встроенные 8-ваттные динамики и USB-хаб с тремя портами, обеспечивая удобное подключение периферийных устройств. Цена на монитор составляет 749 евро в Европе и £669,99 в Великобритании, что оказалось ниже первоначальных ожиданий (869 евро).
AOC и Porsche Design объединились для создания нового игрового монитора AGON PRO PD34, вдохновленного легендарным автомобилем Porsche 911. Этот 34-дюймовый монитор обладает впечатляющей частотой обновления 240 Гц и кривизной экрана 1800R, что улучшает погружение в игровую среду. Монитор основан на панели QD-OLED с разрешением 1440p, которая обеспечивает высококачественное изображение благодаря использованию технологий Samsung Display.
А вот AGON PRO PD34 поддерживает время отклика всего 0,3 мс, что идеально подходит для динамичных игр, а также совместим с AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC для предотвращения разрывов изображения.
Максимальная яркость в режиме HDR достигает 1000 нит, что делает монитор идеальным для игр с поддержкой HDR-контента. Он покрывает 99% цветовых пространств Adobe RGB и DCI-P3, что подтверждено сертификатом VESA DisplayHDR True Black 400, обеспечивая точную передачу цветов и глубокий черный цвет.
Дизайн устройства выдержан в стиле Porsche 911. Алюминиевая подставка напоминает форму рулевого колеса, а задняя часть монитора с ребрами отсылает к решетке радиатора 911 Carrera 4S.
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