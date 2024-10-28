Вигнутий ігровий монітор AOC Agon Pro AG346UCD оснащений матрицею QD-OLED

Компанія AOC представила новий вигнутий ігровий монітор Agon Pro AG346UCD, який тепер доступний для покупки в Європі та Великій Британії. Монітор оснащений панеллю QD-OLED і пропонує діагональ 34 дюйми з роздільною здатністю 3440 x 1440 пікселів. Радіус кривизни становить 1800R, що забезпечує занурення в ігровий процес. Частота оновлення екрана досягає 175 Гц, а час відгуку складає всього 0,03 мс, що робить його ідеальним для динамічних ігор.

Монітор підтримує технології AMD FreeSync Premium Pro та сертифікований за стандартом VESA Certified DisplayHDR True Black 400, що гарантує відмінну контрастність та глибокі чорні кольори. Крім того, він охоплює 99,3% колірного простору DCI-P3, забезпечуючи високу точність передачі кольору.

У комплекті з Agon Pro AG346UCD йдуть регульована підставка, вбудовані 8-ватні динаміки та USB-хаб із трьома портами, забезпечуючи зручне підключення периферійних пристроїв. Ціна на монітор складає 749 євро в Європі і £669,99 у Великобританії, що виявилося нижчим за початкові очікування (869 євро).

AOC і Porsche Design об’єдналися для створення нового ігрового монітора AGON PRO PD34, натхненого легендарним автомобілем Porsche 911. Цей 34-дюймовий монітор має вражаючу частоту оновлення 240 Гц і кривизну екрану 1800R, що покращує занурення. Монітор заснований на панелі QD-OLED з роздільною здатністю 1440p, яка забезпечує високоякісне зображення завдяки використанню технологій Samsung Display.

А ось AGON PRO PD34 підтримує час відгуку всього 0,3 мс, що ідеально підходить для динамічних ігор, а також сумісний з AMD FreeSync Premium Pro та NVIDIA G-SYNC для запобігання розриву зображення.

Максимальна яскравість у режимі HDR досягає 1000 ніт, що робить монітор ідеальним для ігор за допомогою HDR-контенту. Він покриває 99% колірних просторів Adobe RGB та DCI-P3, що підтверджено сертифікатом VESA DisplayHDR True Black 400, забезпечуючи точну передачу кольорів та глибокий чорний колір.

Дизайн пристрою витриманий у стилі Porsche 911. Алюмінієва підставка нагадує форму кермового колеса, а задня частина монітора з ребрами відсилає до решітки радіатора 911 Carrera 4S.