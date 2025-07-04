Изображения в PNG теперь будут поддерживать HDR и анимацию

Формат изображений PNG (Portable Network Graphics), впервые представленный в 1995 году, получил третью версию — PNG v3. Об этом сообщает ProgramMax со ссылкой на консорциум World Wide Web Consortium (W3C), который официально утвердил обновлённый стандарт 24 июня 2025 года. Это первое крупное обновление формата за более чем 20 лет — предыдущая версия появилась ещё в 2003 году.

Одним из главных нововведений стало появление поддержки изображений в HDR-качестве. Благодаря использованию компактного цветового профиля cICP, HDR-изображения в формате PNG могут быть всего на 16 байт больше, чем обычные SDR-варианты, что делает их очень эффективными по размеру.

Также в формате появилась поддержка EXIF-данных — теперь PNG-файлы могут содержать информацию о модели камеры, GPS-координаты и другие метаданные, ранее характерные только для JPEG.

Кроме того, в новый стандарт официально включена поддержка анимированных PNG (APNG). Хотя такой формат существовал и ранее, теперь он стал частью официальной спецификации, что создаёт предпосылки для более широкой поддержки в программном обеспечении.

Разработка PNG v3 велась с 2021 года при участии компаний Adobe, Apple и Google. Уже сейчас новый формат поддерживается в браузерах на базе Chromium, Firefox, а также в macOS, iOS, Adobe Photoshop и DaVinci Resolve.

В будущем W3C планирует улучшить алгоритмы сжатия без потерь и повысить совместимость HDR-изображений с SDR-дисплеями и наоборот.