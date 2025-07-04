Зображення в PNG тепер підтримуватимуть HDR та анімацію

Формат зображень PNG (Portable Network Graphics), вперше представлений у 1995 році, отримав третю версію – PNG v3. Про це повідомляє ProgramMax із посиланням на консорціум World Wide Web Consortium (W3C), який офіційно затвердив оновлений стандарт 24 червня 2025 року. Це перше велике оновлення формату понад 20 років — попередня версія з’явилася ще 2003 року.

Одним з головних нововведень стала поява підтримки зображень HDR-якості. Завдяки використанню компактного кольорового профілю cICP, HDR-зображення у форматі PNG можуть бути всього на 16 байт більше, ніж звичайні SDR-варіанти, що робить їх дуже ефективними за розміром.

Також у форматі з’явилася підтримка даних EXIF ​​- тепер PNG-файли можуть містити інформацію про моделі камери, GPS-координати та інші метадані, раніше характерні тільки для JPEG.

Крім того, новий стандарт офіційно включена підтримка анімованих PNG (APNG). Хоча такий формат існував і раніше, тепер він став частиною офіційної специфікації, що створює передумови для ширшої підтримки програмного забезпечення.

Розробка PNG v3 велася з 2021 року за участю компаній Adobe, Apple та Google. Вже зараз новий формат підтримується у браузерах на базі Chromium, Firefox, а також у macOS, iOS, Adobe Photoshop та DaVinci Resolve.

У майбутньому W3C планує покращити алгоритми стиснення без втрат та підвищити сумісність HDR-зображень із SDR-дисплеями та навпаки.