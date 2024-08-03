Излучение HDMI позволяет хакерам красть информацию с экрана монитора

Исследователи из Университета Республики Уругвай показали, что с помощью электромагнитного излучения HDMI можно получить доступ к изображению на экране, что открывает новые возможности для хакеров. В эпоху аналогового видео это было относительно просто, но с приходом цифровых протоколов, таких как HDMI, задача стала значительно сложнее. Однако даже цифровые сигналы создают электромагнитное излучение при передаче между компьютером и дисплеем.

Метод и его эффективность

Исследователи обучили модель искусственного интеллекта (ИИ) на образцах оригинальных и перехваченных сигналов HDMI. Этот метод позволил им декодировать излучение в читаемые снимки экрана с точностью около 70%. Хотя это далеко от идеала, такая точность достаточна для того, чтобы идентифицировать большинство информации, включая введенные пароли, финансовые данные и зашифрованные сообщения.

Проверка и результаты

Для проверки своего метода атаки исследователи использовали программное обеспечение для распознавания текста на визуальных изображениях, восстановленных их моделью ИИ. Они смогли сравнить извлеченный текст с оригинальным содержимым экрана и отметили, что их метод уменьшает количество ошибок на 60% по сравнению с предыдущими исследованиями.

Реальные угрозы

Хакеры могут реализовать прослушивание HDMI несколькими способами:

Установить незаметное устройство для захвата сигнала внутри здания.

Находиться поблизости с радиоантенной для захвата утечек излучения HDMI.

Такие атаки уже используются против государственных учреждений и чувствительных промышленных объектов. Впрочем, эти организации, вероятно, уже защищают свои помещения от электромагнитных утечек.

Опасность для обычных пользователей

Для обычных домашних или офисных пользователей угроза также велика. Развертывание моделей ИИ и необходимого оборудования для захвата сигнала происходит быстро, и пока нет тотальной опасности для каждого, неизвестные устройства или люди вокруг могут представлять большую угрозу, чем раньше.