Излучение HDMI позволяет хакерам красть информацию с экрана монитора03.08.24
Исследователи из Университета Республики Уругвай показали, что с помощью электромагнитного излучения HDMI можно получить доступ к изображению на экране, что открывает новые возможности для хакеров. В эпоху аналогового видео это было относительно просто, но с приходом цифровых протоколов, таких как HDMI, задача стала значительно сложнее. Однако даже цифровые сигналы создают электромагнитное излучение при передаче между компьютером и дисплеем.
Метод и его эффективность
Исследователи обучили модель искусственного интеллекта (ИИ) на образцах оригинальных и перехваченных сигналов HDMI. Этот метод позволил им декодировать излучение в читаемые снимки экрана с точностью около 70%. Хотя это далеко от идеала, такая точность достаточна для того, чтобы идентифицировать большинство информации, включая введенные пароли, финансовые данные и зашифрованные сообщения.
Проверка и результаты
Для проверки своего метода атаки исследователи использовали программное обеспечение для распознавания текста на визуальных изображениях, восстановленных их моделью ИИ. Они смогли сравнить извлеченный текст с оригинальным содержимым экрана и отметили, что их метод уменьшает количество ошибок на 60% по сравнению с предыдущими исследованиями.
Реальные угрозы
Хакеры могут реализовать прослушивание HDMI несколькими способами:
- Установить незаметное устройство для захвата сигнала внутри здания.
- Находиться поблизости с радиоантенной для захвата утечек излучения HDMI.
Такие атаки уже используются против государственных учреждений и чувствительных промышленных объектов. Впрочем, эти организации, вероятно, уже защищают свои помещения от электромагнитных утечек.
Опасность для обычных пользователей
Для обычных домашних или офисных пользователей угроза также велика. Развертывание моделей ИИ и необходимого оборудования для захвата сигнала происходит быстро, и пока нет тотальной опасности для каждого, неизвестные устройства или люди вокруг могут представлять большую угрозу, чем раньше.
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