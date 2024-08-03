Випромінювання HDMI дозволяє хакерам красти інформацію з екрана монітора03.08.24
Дослідники з Університету Уругвай показали, що за допомогою електромагнітного випромінювання HDMI можна отримати доступ до зображення на екрані, що відкриває нові можливості для хакерів. В епоху аналогового відео це було відносно просто, але з приходом цифрових протоколів, таких як HDMI, завдання стало значно складнішим. Однак навіть цифрові сигнали створюють електромагнітне випромінювання під час передачі між комп’ютером та дисплеєм.
Метод та його ефективність
Дослідники навчили модель штучного інтелекту (ІІ) на зразках оригінальних та перехоплених сигналів HDMI. Цей метод дозволив їм декодувати випромінювання в знімки екрана з точністю близько 70%. Хоча це далеко від ідеалу, така точність є достатньою для того, щоб ідентифікувати більшість інформації, включаючи введені паролі, фінансові дані та зашифровані повідомлення.
Перевірка та результати
Для перевірки свого методу атаки дослідники використовували програмне забезпечення для розпізнавання тексту на візуальних зображеннях, відновлених їх моделлю ІІ. Вони змогли порівняти витягнутий текст з оригінальним вмістом екрану і зазначили, що їхній метод зменшує кількість помилок на 60% порівняно з попередніми дослідженнями.
Реальні загрози
Хакери можуть реалізувати прослуховування HDMI кількома способами:
- Встановити непомітний пристрій для захоплення сигналу всередині будівлі.
- Знаходиться з радіоантеною для захоплення витоків випромінювання HDMI.
Такі атаки вже використовуються проти державних установ та чутливих промислових об’єктів. Втім, ці організації, мабуть, уже захищають свої приміщення від електромагнітних витоків.
Небезпека для звичайних користувачів
Для звичайних домашніх чи офісних користувачів загроза також велика. Розгортання моделей ІІ та необхідного обладнання для захоплення сигналу відбувається швидко, і поки немає тотальної небезпеки для кожного, невідомі пристрої чи люди навколо можуть становити більшу загрозу, ніж раніше.
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Випромінювання HDMI дозволяє хакерам красти інформацію з екрана моніторабезпека дослідження хакер штучний інтелект
Дослідники з Університету Уругвай показали, що за допомогою електромагнітного випромінювання HDMI можна отримати доступ до зображення на екрані
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