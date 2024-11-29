Из iPhone уберут физические SIM-карты с 2025 года

Apple продолжает развивать использование eSIM, и уже в сентябре 2024 года с выходом iPhone 17 планирует отказаться от физических SIM-карт на большинстве международных рынков. По данным The Information, прототипы новой модели iPhone 17 Air полностью лишены лотка для SIM-карты.

Основные детали:

Расширение eSIM: Все модели iPhone 14–16 в США уже работают исключительно с eSIM, и теперь этот стандарт планируется распространить на другие страны.

Преимущества: Повышенная безопасность за счет невозможности физического извлечения SIM-карты. Возможность использования до восьми eSIM-карт одновременно.

Операторы: Apple активно сотрудничает с операторами по всему миру для упрощения перехода на eSIM, включая создание перечня поддерживаемых сетей.

Неизвестно, будет ли новая модель доступна в Китае, где eSIM пока не получила широкого одобрения на законодательном уровне. Apple может оставить физический слот для SIM-карт в устройствах, предназначенных для китайского рынка, как это было с некоторыми предыдущими моделями.

Согласно исследованию Uswitch, 19% владельцев iPhone категорически не желают заводить отношения с пользователями Android, а среди молодёжи в возрасте от 18 до 34 лет этот показатель достигает 32%. Пользователи Android также проявляют определённую предвзятость: 10% из них сообщили, что избегали бы отношений с владельцем iPhone.

Исследование также выявило, что 16% владельцев смартфонов верят в стереотипы, которые связывают пользователей iPhone с увлечением трендами и одержимостью социальными сетями. Со своей стороны, 56% пользователей Android заявляют, что никогда не перейдут на iPhone, тогда как 52% владельцев iPhone не рассматривают возможность использования Android.

Основные причины отказа от перехода на другую платформу связаны с нежеланием изучать новую операционную систему. Среди пользователей Android 56% считают iPhone слишком дорогим, а 30% владельцев iPhone беспокоятся о несовместимости их наушников или умных часов с Android.